El restaurante María de la O, situado en Granada, carretera de la sierra 13, es la decimocuarta parada de "Cadena de fogones" en Gente despierta. Alejandro Baca entrevista a su propietario, Chechu González, experto en la elaboración de escabeches, para conocer todos los trucos de un plato que va a impresionar: Lubina en escabeche con aceitunas garrapiñadas.

Se trata de una receta con varias elaboraciones a la que es importante dedicar tiempo y paciencia. Todo el mundo, independientemente de su nivel de cocina, puede atreverse a realizar este plato lleno de sabores y matices. La lubina es uno de los mejores pescados blancos que podemos consumir, con poca grasa y mucho hierro. Quién no come sano es porque no quiere.

Para elaborar esta receta necesitamos lubina, aceitunas, vino de manzanilla, sal, pimienta, tomillo, aceite de oliva, leche, agua, azúcar y lechuga de mar, un alga que le aportará mucho sabor.