La rosella, la flor dels diversos noms

Som a les portes del mes maig, el mes de les flors i els paisatges de Catalunya es troben en la seva màxima esplendor primaveral. Entre aquets n’hi ha molts camps de roselles, una flor vermella que rep diversos noms depenent de la comarca o regió de Catalunya.

A la demarcació de Girona, hi ha algunes zones de Banyoles i Besalú on és coneguda com gallarenc o gallaret, i al pla del Gironès es coneix com quiquiriquic. Aquests dies hem rebut imatges d’alguns camps de l’Alt i Baix Empordà on aquesta flor es anomenada des de ruella o roella.

Imatge de Rita Martínez des de Pals

A les comarques de Barcelona es coneix des de quic-querecoc al Maresme o paparola a Terrassa. En canvi, parlem de rosella a la ciutat de Barcelona, paparota a Olesa de Montserrat o gallaret a l’Anoia. A Gallecs, al Vallès Oriental, també trobem molts camps de badabadocs que és com es coneixen en aquest punt del territori.

Imatge de Jordi Rodoreda des de les Franqueses del Vallès

A la Catalunya Central i, concretament, al Bages són coneguts com pipiripips i cap al Penedès s’anomenen quequerequecs. En canvi, més al sud, al Camp de Tarragona i a l’Ebre, ruelles. També se’n diu monja al Priorat o pepagall a l’Alt Camp. I si enfilem a Ponent es coneix com abadol, flare o bambarol, també es diu puput a l’Urgell o pupurupup a Agramunt. Altres denominacions són caputxí a Balaguer, paramà al Pirineu o peperepep a Tremp.

Imatge de Fran Lorenzo des d'Olèrdola

En total trobem prop d’una quarantena de denominacions diferents depenent del territori. Camps espectaculars que conviden a passejar pels seus voltant, però sempre respectant-los, perquè realment són una joia del nostre territori.

Imatge d'Emili Vilamala des de Manresa