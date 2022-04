Hem deixat enrere la Setmana Santa i amb ella el final de la temporada d'esquí 2021-2022. Ara bé, si voleu esquiar aquest cap de setmana encara ho podreu fer a una estació del Pirineu Català. No es troba al Pirineu Occidental on ja han tancat totes les estacions d’esquí.

Pistes d'esquí del Pirineu Oriental

Si encara voleu esquiar aquest cap de setmana haureu d'anar al Pirineu Oriental, concretament a la Masella. Fins aquest diumenge 24 d’abril podreu gaudir de 14 pistes obertes, 21 km esquiables sobre uns 20 a 60 cm de neu primavera. Per tant, encara podeu aprofitar per fer les últimes baixades per pistes.

