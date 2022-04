Més de 100 litres al sud de Catalunya

L'anunciat canvi de temps ja és aquí. L'arribada d'un embossament d’aire fred en altura i la formació d'una borrasca que es trasllada sobre les Balears afavoreixen l'entrada de vent de llevant i la mala mar, i també la formació de núvols, precipitacions i temperatures més baixes. Aquesta matinada ha continuat plovent a moltes comarques, sobretot del Pirineu. Durant el matí els ruixats han descarregat cap al nord-est. I des de migdia tenim ruixats al litoral, prelitoral i les comarques del sud.

100 litres al sud de Catalunya

Entre aquesta tarda i fins ben entrada la matinada, les precipitacions s’estendran arreu del territori. Seran xàfecs i tempestes que sobretot afectaran les comarques del litoral i prelitoral on localment seran intensos, abundants o molt abundants, sobretot al sud. A les Terres de l’Ebre i Camp de Tarragona poden caure 40 litres en una hora i es poden superar els 100 litres en 24 hores. Demà, es mantindrà la inestabilitat. De matinada i durant el matí tindrem precipitacions intenses al litoral i prelitoral central i a les comarques del nord-est. A l'Empordà es podran fregar els 80 litres per metre quadrat. En aquest sentit hi ha diferents avisos activats, tant del Meteocat com de l'AEMET.