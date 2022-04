La biografia de Cassen, el recordadíssim humorista Castro Sendra, no està escrita per a obrir un escàndol o provocar vendes amb secrets de família guardats fins ara. És el descobriment d'un gran treballador, com ens ha dit la seva filla, autora del llibre, a Punts de Vista.

Sònia Sendra ha escrit amb molt d'amor la vida del seu pare a 'Cassen. Bromeando con mi padre' i en destaca que els seus acudits, que podien semblar fàcils i fets sense esforç, però que en realitat eren fruit de moltes hores de feina incansable.

Animada per la documentació que ha pogut reunir, Sònia Sendra ens presenta un home que va portar alegria a l'Espanya fosca dels anys 50, 60 i 70. Cast Sendra Barrufet, nascut a Tarragona el 1928, va haver d'escriure i actuar sota la vigilància de la censura, i com a humorista i actor, va treballar al teatre i va participar en una vintena de pel·lícules. També va ser molt popular gràcies als programes d'entreteniment que s'emetien a les nits a l'única televisió durant molts anys, RTVE.

Per a la seva filla, molts dels humoristes actuals són hereus de l'humor que feia el seu pare i ha volgut explicar com va aconseguir l'èxit. Ha recollit informació parlant amb els professionals del cinema o la televisió que el van conèixer.

Castro Sendra va morir a Barcelona el 1991. El seu humor era blanc, és a dir, del que no utilitza persones d'altres races, les dones o els malalts, tampoc temes com el sexe o la religió, i que és per a totes les edats, un humor familiar en definitiva.

No és la primera publicació de Sònia Sendra Crespo. Professora de filòloga hispànica, literatura i llengua castellana, a escrit moltes obres infantils: teatre, contes i faules, amb accent en l'ecologia, el canvi climàtic o el reciclatge.

Gràcies a la biografia escrita per Sònia Castro, la lectura de la vida de Cassen ens aportarà més coneixement sobre com aquest humorista ens ha fet riure tantes vegades, del que continuem recordant gags enginyoso i acudits, acudits tant curts com excel·lents. Una nova ocasió per passar una bona estona, amb humor i anècdotes del protagonista i dels que millor el van conèixer.