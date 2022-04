Les arts escèniques són imprescindibles per a expressar-nos i entendre la realitat, són de les poques en què estem junts, actors i públic, i fins i tot ens podem observar. D'entre totes, el teatre és la més popular.

A Catalunya es fa teatre des de l'època medieval, tant el d'argument per entretenir com per formar. I encara en tenim representacions de tots dos, tants segles després: Carnestoltes i representacions com pessebres vivents o les passions que es posen en escena arreu del país. TVE Catalunya, des dels seus inicis, ha enregistrat tot tipus d'expressions populars o professionals teatrals, i cada any, amb motiu del Dia del Teatre, pels volts del 27 de març, ampliem el nostre catàleg d'obres, ja de prop de dues-centes.