'La Gran Consulta' de RTVE visita Valencia con motivo de los 36Âº Premios Goya

El estudio móvil de ‘La Gran Consulta’ de RTVE ha visitado este viernes Valencia con motivo de la 36º edición de los Premios Goya, que se celebra este sábado en el Palau de les Arts. La capital valenciana es la decimosexta parada de la ruta que comenzó en octubre en Madrid y que recorre más de 15.000 kilómetros hasta el mes de marzo para acercar la radiotelevisión pública a los ciudadanos.

El acto, que se ha podido seguir en directo por RTVE Play y redes sociales, y ha estado presentado la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre ha contado con actores, actrices, directores, políticos y periodistas, y con una actuación en directo de Blanca Paloma, finalista del Benidorm Fest.

La cantante ha revivido algunas de las emociones pasadas aquellos días en la ciudad alicantina: “Ha sido una celebración que ha ilusionado a la gente, como nunca, y a pesar la polémica, que forma parte del juego al final, es verdad que como resumen todos somos ganadores y tenemos que quedarnos con eso”. Ha señalado lo importante que ha sido para su carrera participar en este evento y que lo importante que es la música en directo en televisión, con iniciativas como ésta.

Los Goya en Valencia

El cine ha sido el protagonista de la jornada, en la ciudad que se prepara para acoger la gran fiesta de los Goya, que será también protagonista en RTVE todo el fin de semana: en el estudio móvil han estado los actores Ángela Cervantes, nominada al Goya a Mejor Actriz Revelación por 'Chavalas' , quien vive con mucha emoción este momento, aunque “con síndrome de impostora a veces, de sentir que no lo merecía”; Petra Martínez, nominada a mejor actriz protagonista por ‘La vida era eso’ ha hablado del cine y de la vida: “La vida es para vivirla y disfrutarla, y no hay edad para pararte; esta película me ha enseñado muchísimo,”; y junto a ellas, Urko Olazabal, nominado al Goya a Mejor Actor de Reparto por ‘Maixabel’. Todos han destacado su ilusión ante la ceremonia de mañana.

Para seguir hablando de cine español han pasado por 'La Gran Consulta' Chechu García-Berlanga, director de documentales, y Pablo García-Berlanga, pianista, ambos sobrinos nietos del cineasta valenciano Luis García Berlanga, cuyo recuerdo y trayectoria estará presente en la gala de mañana con motivo del Año Berlanga: “El hecho de que los Goya llegaran a hacerse en Valencia, ese sí que es un sueño que él ni se habría imaginado, es un gran homenaje”, han señalado.

José Fernandez y Carlos del Amor

María Eizaguirre también ha hablado con Inés Enciso, coordinadora del ‘Programa de Residencias’ de la Academia de Cine, y con la cineasta y realizadora de RTVE Bárbara Mateos. También con Rocío Silla, responsable de Comunicación de Asindown, cuya Fundación colabora en la organización de los Goya. Le han acompañado Salva Albert e Isabel Cuñat, ambos colaboradores de la gala de este año. Han hablado de los nervios y las emociones que tienen en la víspera de la gala y de la ilusión con la que lo están preparando. Según Inés Enciso, “la inclusión es una realidad en la que se está avanzando muchísimo”.

Han completado la jornada el diseñador Manuel Fernández, que ha confeccionado en directo outfits de alfombra roja basados en moda sostenible; los periodistas del área de Cultura de TVE Carlos del Amor y Jose Fernández, que llevan 15 y 25 años cubrieron galas de los Goyas, y que han destacado el ajetreo de trabajo estos días para hacer llegar todas la información y detalles de la gala. A ‘La Gran Consulta’ le piden, más información cultural: “Dedicar más tiempo al cine en los telediarios, mas cultura y que se vean cosas que no se ven en otras cadenas, es la información que nos hace diferentes y que da más carácter al servicio público”.

Por último, la jefa de Informativos RTVE Valencia, Izaskun Fernández; y la jefa de informativos de RNE, Aurora Moncholi, así como Julio Monreal, ex director y actual director general de Relaciones Institucionales de Levante-EMV han estado en el set para explicar cómo se vive la celebración de este evento en su ciudad. Los periodistas han pedido más descentralización para la información y más eventos nacionales que se puedan cubrir desde los centros territoriales, “Necesitamos contar las cosas desde un punto de vista más descentralizado”