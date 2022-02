L'Ajuntament de Barcelona i Xnet impulsen una alternativa a Google

L'Ajuntament de Barcleona i Xnet han presentat aquest dimecres el primer prototip de plataforma educativa de codi obert i auditable que integra diferents eines digitals per a l'educació. El nou entorn virtual, anomenat DD, ha estat desenvolupat per la plataforma activista pels drets digitals, el Consistori i el Consorci d'Educació de Barcelona.

01.03 min L'Ajuntament de Barcelona i Xnet impulsen el primer prototip de plataforma educativa de codi obert i auditable | Lourdes Gata

El primer pilot del Pla de Digitalització Democràtica per a l'Educció impulsat per Xnet, consisteix en un prototip de plataforma que conté un conjunt d'eines digitals, obertes i auditables, per aconseguir la digitalització integral dels centres, la sobirania de les dades dels alumnes i la interoperabilitat. El prototip s'ha provat a tres centres i ara s'estendrà a altres equipaments municipals.

El prototip inclou també guies perquè els centres sàpiguen com aplicar el marc legal per a la defensa dels seus drets digitals. L'objectiu final és afavorir una digitalització dels centres educatius que respecti la sobirania de dades i deixar de fer ús de plataformes de les grans corporacions tecnològiques als centres públics.

