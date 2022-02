Quatre professionals sanitaris expliquen el canvi en l'abordatge del càncer

Des de l'esclat de la pandèmia, el sistema sanitari s'ha vist arrossegat a centrar-se en la covid-10 i moltes altres malalties s'han vist relegades a un segon pla, com ha passat amb els tumors. Pel que fa al diagnòstic, l'any passat es van diagnosticar prop de 33.000 nous casos de càncer, el que representa un 2,6% menys que abans de la pandèmia. Les restriccions als centres també ha provocat un seguiment no presencial. Aquestes visites han augmentat d'un 500%.

Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer, i amb l'ajut de quatre professionals de la salut dedicats al diagnòstic i tractament d'aquesta malaltia repassem com ha canviat l'abordatge i el tractament del càncer en aquests dos anys.

Una de les conseqüències de l'infradiagnòstic és que hi ha hagut pacients que han necessitat quimio o radioteràpia perquè els tumors estaven més avançats . A l'Institut Català d'Oncologia (ICO) l'any passat aquests tractaments van augmentar un 12% . Segons el Cap de Servei d'Oncologia mèdica de l'ICO, Ramón Salazar , "és possible que aquest període de ressaca de la primera onada hi hagi hagut també més estadis 4, que són els metastàtics ".

El diagnòstic ràpid, un repte

Per això han hagut d'aprendre a anar més ràpidament amb la detecció. A més, s'han adaptat protocols per poder tractar els pacients oncològics amb covid. "Aquest ha estat el nostre cavall de batalla", assegura Jordi Trelis, director assistencial de l'ICO. "Hem après que hem d'anar molt més ràpids a l'hora de poder fer els diagnòstics, hem après a buscar estratègies de tractament que ens puguin donar resultats similars sense que això impliqui que el fet de tenir la covid no et puguis tractar", detalla.

Jordi Trelis, director assistencial de l'ICO RTVE Catalunya

I afegeix que en alguns malalts "també s'han modificat dosis a tractaments per veure que no hi hagi interferències amb la mateixa malaltia".