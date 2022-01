El "Calendari dels Pagesos" pronostica un 2022 molt fèrtil

El "Calendari dels Pagesos" del 2022 torna a posar la informació agrícola, astronòmica, la cultura i les tradicions catalanes com a eixos vertebredors d'aquest almanac que arriba a la seva edició número 161. Pel que fa a l'astronomia, la publicació explica que tindrem un eclipsi total de lluna el 16 de maig, i un eclipsi parcial de sol, el pròxim 25 d'octubre. Enguany, també s'inclouen consells de com fer servir les herbes a la cuina, un calendari de pràctiques agrícoles, sembres i plantacions, un calendari de fruites i hortalisses de temporada, i les dates dels mercats setmanals, les fires i les festes majors dels pobles i ciutats de Catalunya.

En la darrera publicació, també trobareu una poesia per cada mes de l'any i el "Judici de l'any", escrit per Anaís Falcó i Christian Simelio, amb el més destacable que ha succeït durant el darrer any 2021. Un dels al·licients del "Calendari dels Pagesos" és la Roda Perpètua, que reprodueix a la portada. Està ideada pel frare Domènec Varni i publicada pel frare Miquel Agustí, prior del Temple de Perpinyà, l'any 1617. La Rosa Perpètua pronostica quins anys seran fèrtils, molt fèrtils, estèrils o molt estèrils. Aquest 2022 el preveu molt fèrtil en el cultiu.

L'emergència climàtica en l'agricultura El "Calendari dels Pagesos", un any més, inclou un calendari de paret, amb les festes i les fases de la lluna de tot l'any. A més, també trobem diversos articles de temes d'actualitat. Per exemple, el meteoròleg Miquel Bernis ens parla d'emergència climàtica i descriu com l'augment de la temperatura a Catalunya des de 1950 de fins a 1,8 graus comporta el desplaçament de cultius. A més, apunta que una de les grans problemàtiques que haurà d'afrontar l'agricultura de les pròximes dècades serà la reducció en un 20% de l'aigua disponible. Finalment, em l'edició d'enguany podreu llegir refranys populars sobre els canvis de temps, les pluges d'estrelles del 2022, apunts sobre la farigola, la recuperació de la tracció animal en el camp i altres iniciatives que reprenen antigues tradicions, com el cultiu de la vinya a Collserola.