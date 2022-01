Les golfes de La Pedrera amaguen tretze apartaments excepcionals que van ser construïts com un encàrrec privat. Tot i que aquesta joia modernista sempre s'ha associat a l'Antoni Gaudí, tant l'interior d'aquests apartaments com el seu mobiliari van ser dissenyats per un altre nom notable: l'arquitecte Francisco Juan Barba Corsini.



Òscar Dalmau s'acompanya d'un altre arquitecte, Joaquim Ruiz Millet, per parlar d'aquests dissenys i d'allò que els fa únics. Els apartaments de les golfes de La Pedrera són especials per ser l'única obra en el si d'una peça arquitectònica tan important i excepcional com La Pedrera de Gaudí per part d'un altre arquitecte sense innivacions com és Barba Corsini. El resultat de les creacions mobiliàries i arquitectòniques de Corsini són d'un estil totalment diferent de l'arquitecte de Riudoms, però, alhora, amb un disseny totalment integrat i que conserva la seva essència. "Són unes creacions completament innovadores i autònomes", explica Ruiz Millet. I és que una de les seves curiositats que més criden l'atenció és que, per elles mateixes, es poden veure com dissenys totalment independents, però, al mateix temps, queden absolutament en harmonia amb els ideals de Gaudí.

Cadira de La Pedrera Cadira de La Pedrera RTVE





Ruiz Millet va convèncer Barba Corsini perquè reedités el mobiliari d'aquests apartaments. "És un mobiliari que no es reedita a partir d'imatges o de mobles vintage sinó en la intervenció del mateix arquitecte". Òscar Dalmau, precisament, està assegut en una de les cadires del mobiliari i la podem veure de ben a prop. Té un tall que és ideal per agafar-la i per ergonomia: saps com Barba Corsini va arribar a aquesta forma? Doblegant una cartolina! Ruiz Millet explica que "dissenyar no és només treballar amb el llapis o l'ordinador sinó treballar amb les mans". Retallant una superfície plana i bidimensional, Barba Corsini va arribar fins a la forma final de la cadira. El més curiós de tot és que la seva forma és una referència a l'arc parabòlic de les golfes de La Pedrera. "Barba Corsini va crear una cadira d'arquitecte nascuda d'un espai arquitectònic". És La Pedrera transportada en un moble quotidià.

Interior de La Pedrera Interior de La Pedrera RTVE





Un altre element del mobiliari dels apartaments són els seus bancs. Prenen la forma de les jardineres, que amaguen un forjat que va crear Barba Corsini sobre les antigues escales de Gaudí. Per superar aquest desnivell, va idear unes jardineres amb corbes a les quals el banc s'adapta. La forma corba dels bancs, pròpia de l'arquitecte modernista, trenca amb les línies rectes perquè, al cap i a la fi, com diu Ruiz Millet, tot el mobiliari de La Pedrera connecta amb Gaudí.

Banc de La Pedrera Banc de La Pedrera RTVE