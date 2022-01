Barcelona traslladarà definitivament al març el centre per a persones sense llar amb addiccions al barri del Baix Guinardó. Estarà situat a l'Hotel Aristol, davant de l'Escola Mas Casanovas, el que ha generat reaccions en contra per part de famílies i veïns. El centre tindrà capacitat per a unes 50 persones i, segons l'ajuntament, es tracta d'un equipament únic i pioner a Espanya. “Serà la seva llar, treballarem per reconstruir les seves trajectòries de vida”, ha dit Tarafa.

El centre ha atès més de 200 persones La regidora de Salut, Gemma Tarafa, ha destacat la utilitat del centre per millorar la salut i reduir el consum de drogues de les persones residents. Situat actualment al barri de les Corts, ha atès des de l'abril del 2020 fins ara més de 200 persones. D'aquestes, una trentena han aconseguit més autonomia i ja estan residint fora del centre, mentre que les persones que encara hi resideixen han reduït entre un 50 i un 70 % el consum d’alcohol i de la resta de drogues.

Les famílies del centre educatiu, en contra Els pares i mares de l’AFA de l’Escola Mas Casanovas es mostren partidaris de canviar la ubicació de l’alberg per a persones amb addiccions perquè no se situï a prop de l'escola. Diuen que, d’entrada, tot el projecte s’ha fet de manera poc transparent, i oferint molt poca informació tant a veïns com a l’escola. També creuen que si en el Pla d’acció que els va fer arribar l’Ajuntament es parla d’intensificar-hi la presència de Mossos i Guàrdia Urbana, això és senyal que es poden produir situacions de tensió entre els usuaris de l’alberg i els veïns.

Serveis de pedagogia i acompanyament Tarafa ha admès que aquest servei pot generar “pors i inquietuds” entre les famílies i veïns del centre educatiu. Ha recordat que la ubicació actual del centre, a les Corts, fa que aquest toqui pràcticament "paret amb paret" amb l'Escola Anglesola. Un exemple que ha citat per refermar que no té per què ser un problema si abans es fa pedagogia i s'acompanyen les inquietuds dels veïns i l'entorn. Per això, llança un missatge de tranquil·litat.