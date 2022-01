Hem escoltat amb delit Kima Guitart a Noms propis, una l'artista que ha guanyat dos cops un premi FAD, del Foment de les Arts Decoratives, pels seus treballs de pintura sobre seda. Una dona feliç i positiva que ha après una tècnica gens senzilla per deixar volar el seu art. Un cop havia viatjat i aprés per conèixer el com, va sentir-se prou lliure per deixar volar la inspiració i l'ànima per crear.

Guitart, pionera de pintura sobre seda Va néixer a Esparreguera a una família on l'art i l'artesania s'hi vivien a diari, perquè els pares col·laboraven en el disseny de vestuari dels personatges de la Passió. D'altres familiars feien esmalt al foc, d'altres ceràmica... Però ella de petita volia ser ballarina! I ho és, perquè Kima Guitart balla amb colors damunt la roba més fina del món. Aquesta artista tèxtil, dissenyadora i artesana, és la pionera en la tècnica de pintura en seda de l'estat espanyol. Formada a l'Escola d'Arts i Oficis, després a Nova York i París, va passar per un moment de canvis i renéixer a Florència, quan va vendre els seus treballs al carrer per poder continuar visitant museus i omplint-se de l'art per tot Itàlia. I un dia, la decisió final li arriba amb un regal del seu germà: li ha dut un mocador de seda pintada, de París! Com els que fan a la Xina i al Japó. Guitart ens explica però, que per sort va aprendre les tècniques japonesa i xinesa de dibuix sobre seda sense anar-hi. Aquest és un dels misteris que descobrireu a l'entrevista. Les peces de vestir de Guitart són molt més que mocadors. Diu que ha gaudit molt convocant a dones del carrer com a models per a les seves desfilades, no pas professionals. Positiva i alegre, Kima Guitart se sent feliç de viure una l'etapa actual: treballa en obres tridimensionals de mida gran i el ritme que li dicta el cor Obres tridimensionals de Kima Guitart 'Plouen pregàries', pintura sobre seda rtve Actualment podem veure les obres de Kima Guitart a un hotel de Terrassa, tal com sentim a l'entrevista, a la Galeria h2o de Barcelona i aviat al Museu Tèxtil de Terrassa. Felicitats, Kima!