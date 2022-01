Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha conclòs que el conductor de l'autobús H16 investigat per suposadament no obrir les portes a dues adolescents, dijous de la setmana passada, va actuar correctament. Segons la investigació interna, els paràmetres tècnics indiquen que va obrir la porta en la primera parada que se li va sol·licitar.

“�� TMB conclou que el conductor del bus H16 va obrir la porta a les noies en la primera parada després de demanar-ho | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/q6YYQVhWny pic.twitter.com/iz8NX1vpWM“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 30, 2021

Així, TMB tanca la investigació per la denúncia d'una dona segons la qual el conductor s'havia negat a deixar baixar les seves filles, de 12 i 18 anys. Segons el relat que va fer a Twitter, en prémer el botó abans d'arribar a la parada de casa seva, el conductor no va obrir les portes i tampoc a la parada següent. Ho va fer, segons elles, quan la de 18 anys va dir en veu alta que trucaria a la família.

“El passat 23 de desembre al voltant de les 19:15h, les meves filles, de 18 i 12 anys, tornaven a casa des de l’Avinguda Icària amb l’autobús H16 de @TMB_Barcelona @bcn_ajuntament (FIL)“ — Georgina Roch (@GeorginaRoch) December 27, 2021

Segons la investigació, a les 19.35 hores del dia 23 l’autobús es va aturar i obrir les portes a la parada Pg. Taulat-Provençals. A continuació va passar de llarg de les parades Pg. Taulat-Diagonal Mar i Pg.Taulat-Pl. Llevant, perquè no hi havia registrada cap sol·licitud de parada. Quan l’autobús ja es dirigia a la següent parada es va produir la petició per baixar. El registre marca aquesta acció a les 19.38 hores. Un minut després l’autobús s’aturava a la següent parada, Sant Ramon de Penyafort-Ronda Litoral, on va obrir les portes. A continuació el vehicle, ja sense passatge, va avançar fins a l’última parada del trajecte, al carrer d’Eduard Maristany.