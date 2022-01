El president de la Generalitat, Pere Aragonès, reivindica els seus valors republicans i la seva defensa de la "causa de la llibertat i el progrés", en contrast amb el que qualifica de "discurs buit" del rei Felip VI. A la tradicional ofrena a la tomba de l'expresident Francesc Macià, en el 88è aniversari de la seva mort, Aragonès s'ha referit al missatge nadalenc del monarca, en què va apel·lar a la unitat i el diàleg davant de la divisió i l'enfrontament.

00.30 min Aragonès considera "buit" el discurs del rei Felip VI

Del discurs del rei, diu el president de la Generalitat, “n’esperàvem molt poc i ha aportat molt poc”. "Som republicans", ha subratllat Aragonès, que ha destacat el "contrast molt clar" entre la monarquia i la figura de Macià, que "va unir la causa de la llibertat i la causa del progrés". Per Aragonès, el primer president de la Generalitat republicana “personifica clarament la causa de la llibertat de Catalunya, el progrés i la justícia” i és “un exemple a seguir”.

Aragonès ha evocat unes paraules de Macià del 6 de desembre de 1932, en l'obertura del Parlament, quan va proclamar que “el camí de les llibertats de Catalunya és un camí que cal fer ampli i segur, sense fer cap pas en fals ni cap pas enrere”. Aquesta és, segons Aragonès, la recepta que "ha de guiar en moments com els actuals" els catalans, ja que "la causa de la justícia social necessita la llibertat nacional". "Per això defensem la independència com la millor eina", ha assenyalat el president, que davant l'augment de contagis de coronavirus ha redoblat la crida a "extremar les mesures de precaució", per a una "autoprotecció" no només individual sinó també col·lectiva.

En una línia semblant, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha destacat que si avui la Mesa de la cambra catalana pot fer l'ofrena és perquè els que en formen part són hereus "de la legitimitat d'aquelles institucions que ell va restaurar i que van sobreviure i han sobreviscut a 40 anys de dictadura, amb exili, amb persecució i amb repressió fins al dia d'avui".

00.17 min Borràs lloa Macià per haver proclamat la República catalana

Partits i entitats contra Felip VI Diversos representants de partits polítics i entitats sobiranistes han desfilat durant el matí per la tomba de Francesc Macià i han coincidit a l'hora de criticar el discurs de Nadal del Rei. Un dels més explícits ha estat el diputat i líder d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall. 00.42 min Maragall veu "cínic i sense emoció" el missatge del Rei El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sánchez, no ha volgut fer cap valoració del discurs de Felip VI però ha lamentat que, avui dia, "la història es repeteix" amb un president a l'exili i "perseguit" per les institucions de l'Estat. 00.24 min Sánchez crida a inspirar-se en Macià per "no renunciar a res" Qui tampoc ha volgut valorar el missatge del Rei és la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie. En canvi, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha expressat la seva decepció perquè les paraules de Felip VI demostren que "renuncia de totes totes a ser part de la solució del conflicte". 00.36 min Cuixart lamenta que el Rei vegi la diversitat com un "atac"