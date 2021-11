Des del Banc de Sang i Teixits fan una crida a la població per donar sang després que s'hagin recuperat les cirurgies als hospitals ajornades per la pandèmia. Les reserves baixen, les necessitats dels hospitals són superiors a les donacions diàries i, a més, no es poden fer campanyes de captació com abans de la pandèmia. El programa 'Cafè d'idees' entrevista l’Enric Contreras, director del Banc de Sang i Teixits.

PREGUNTA: Expliqui'ns la situació... Falta sang Sr. Contreras?

RESPOSTA: Sí i no. No falta perquè els pacients en tenen i el que necessiten els hospitals, en tenen; però sí que falta perquè per encarar el proper pont de desembre i les festes de Nadal necessiten incrementar les reserves actuals.

P: Tot el que està passant té una relació amb la Covid, en part sí, oi?

R: Sí, sí, està clar. La covid ha canviat la donació de sang: ha passat de ser un acte molt espontani a ser un acte amb data i hora l'agenda. No hem pogut anar a universitats, algunes empreses i ens ha dificultat la donació.

La transfusió també ha canviat durant els mesos en què els hospitals han estat dedicats de fórmula monogràfica tractar pacients amb COVID s’han ajornat intervencions no urgents. I aquestes intervencions no urgents, ara que els hospitals estan més alliberats de l’impacte de la COVID, s’estan recuperant. De fet des de fa uns mesos s'està recuperat i això, comporta un increment de necessitats de transfusió en els hospitals.

P: Posem-hi xifres. Si sempre heu dit que es necessiten 1.000 bosses (donacions de sang al dia). Quantes són necessàries ara?

R: Ara, hem canviat. Abans eren 1.000 bosses, ara diem entre 1.100 i 1.200 cada dia.

P: I a més, ara venen dies complicats... El pont de desembre, Nadal, on ja de normal les donacions baixen...

R: Si el Nadal és probablement la pitjor època, juntament amb el mes d’agost pels bancs de sang, no només pel nostre per tots. I ara que ve el Pont de primers de desembre, que és el Pont de molts dies seguits de festa... Pensem que hi ha components sanguinis com per exemple les plaquetes que tenen una caducitat de cinc dies. Per tant, necessitem aquest degoteig constant de donacions cada dia.

P: Per acabar... Recordem com és de fàcil donar sang.

R: És molt fàcil. De fet nosaltres diem que, en el temps de fer un cafè, mai millor dit, pots salvar fins a tres vides. És molt senzill: qualsevol persona que estigui bé de salut, sigui major d’edat i no tingui complert els 71 anys, pot donar sang. Ha de passar més de 50 quilos. En el cas de les dones: no estar embarassada. I sí que és cert que de cada 100 persones que arriben a donar sang, ho podran fer 90. Els altres 10 seran exclosos de forma temporal majoritàriament en el moment de fer l’entrevista mèdica prèvia a la donació.

Només cal reservar hora als principals hospitals catalans a través del web: www.donarsang.gencat.cat.