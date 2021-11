Subtitulado por Accesibilidad-TVE.

De todas las civilizaciones antiguas,

Egipto ha sido la que ha dejado el mayor legado de lugares sagrados.

Las imponentes pirámides,

los majestuosos templos de Karnak y Lúxor

y las tenebrosas tumbas del Valle de los Reyes

son algunos de sus mayores monumentos.

Estos lugares evocan una realidad poderosa.

Los antiguos egipcios se obsesionaron

con la muerte y el más allá.

Momificaron los cuerpos de sus difuntos

preparándolos para afrontar el temeroso viaje al inframundo.

En papiros y en las paredes de las tumbas,

grabaron las fórmulas que ayudarían a los muertos

en su viaje al más allá.

A esta colección de oraciones y conjuros

se la conoce como "El libro de los muertos".

Sin embargo, esta supuesta obsesión con la muerte

podría enmascarar una realidad más sutil.

En 2015, un investigador descubrió algo único en el museo del Cairo

un pergamino de piel de unos 4000 años de antigüedad.

El pergamino nos descubre una nueva historia de Egipto

que no conocíamos.

Este antiguo texto revela los orígenes

del libro de los muertos.

Y podría cambiar todo lo que sabíamos

sobre la religión del antiguo Egipto.

LUGARES SAGRADOS. EGIPTO.

Durante 3000 años,

Egipto fue la civilización más avanzada del planeta.

Su legado de arte y cultura alberga algunos de los lugares sagrados

más famosos y misteriosos del mundo.

Muchos de ellos se inspiraron

en el deseo de prepararse para la vida después de la muerte.

Los antiguos egipcios básicamente vivían para la otra vida.

Vivían en casas hechas de adobe, unos ladrillos de barro sin cocer.

El propio rey vivía en un palacio hecho con este material.

Pero, si nos fijamos en los monumentos funerarios,

están construidos con piedra de gran calidad.

Cuando llegaban al poder,

los obreros comenzaban a trabajar en sus tumbas.

Pero en 2015,

un nuevo descubrimiento alteraría siglos de egiptología.

Oculto durante miles de años, revela los orígenes secretos

del texto religioso más famoso de Egipto.

El libro de los muertos fue una obra fundamental

y revela que los lugares sagrados de Egipto

pueden contarnos mucho sobre la vida y sobre la muerte.

En el suroeste de El Cairo,

se encuentran los más portentosos y emblemáticos monumentos

de la civilización de Egipto

y constituyen una de las maravillas del mundo: las pirámides de Giza.

Están custodiadas por la imperturbable Esfinge,

conocida en árabe como "el padre del terror".

Esta tremenda majestuosidad se debe

a que su cara es la de un faraón, Kefrén.

Las pirámides se construyeron para Kefrén

y otros dos faraones, hace mas de 4500 años.

Reciben los nombres de estos grandes reyes de Egipto.

Micerino es la más pequeña de las tres pirámides.

Kefrén, visualmente parece la mas alta

y la titánica Kéops: la gran pirámide.

Con casi seis millones de toneladas, la gran pirámide

es uno de los mayores edificios jamás construidos.

Originalmente estaba cubierta de piedra caliza pulida

que representaban los rayos del sol.

Cuando los egipcios empezaron a construir la pirámide,

fue todo un desafío de medidas,

cortaron la roca sólida para que la base de la pirámide

tuviera nueve metros de altura solo de roca, sin piedras.

Al usar mortero hecho de arcilla y barro,

los trabajadores tardaron décadas en construir las pirámides.

No todos eran esclavos, también trabajadores cualificados,

que utilizaron materiales como la madera y la cuerda

en el proceso de construcción.

Solo para la Gran Pirámide

se utilizaron alrededor de 2 300 000 bloques de piedra caliza.

Las pirámides no son solo estructuras magníficas.

También son tumbas.

En el interior de la Gran Pirámide se encuentra la cámara del rey,

la supuesta cámara de enterramiento del faraón kéops.

En esta cámara dos conductos atraviesan la piedra

como antiguos tragaluces.

Los misteriosos túneles de las pirámides.

La gente los llama conductos o canales de ventilación,

pero, no era esa la función.

Los conductos facilitaban el ritual de ascendencia del rey al cielo.

Porque las pirámides y los faraones

eran un enlace entre el pueblo y los dioses.

Para guiar a los muertos al más allá,

los egipcios recopilaron una gran colección de oraciones y hechizos.

Se escribieron en los sarcófagos,

en las paredes de las tumbas y en los papiros.

Alrededor de mil años después de la construcción de las pirámides,

Egipto alcanzó su edad de oro:

una gran época conocida como el Imperio Nuevo,

alrededor del 1600 al 1100 antes de Cristo.

El impresionante templo de Karnak

fue una declaración de intenciones de los nuevos faraones,

con la que reflejar su poder y majestuosidad.

Durante ese período,

los egipcios perfeccionaron los hechizos del más allá

con una colección de unos 200 conjuros.

Siglos después, los arqueólogos descubrieron estos hechizos

en las tumbas de los faraones.

Hoy, estos conjuros los encontramos en “El libro de los Muertos”.

La función del antiguo Libro de los Muertos,

cuyo título original es el "Libro para la salida al día",

era proporcionar una guía para el alma del difunto.

Así que "salida al día" es hacer que el alma abandone la tumba

y regrese al cuerpo por la noche.

El llamado Libro de los Muertos son muchos hechizos

que se agruparon y escribieron en papiros,

se enrollaban y se colocaban en el equipo funerario.

Contienen muchos conjuros,

con la intención de proporcionar al difunto un poder mágico

en el más allá.

No hubo dos libros de los muertos iguales.

Y aún así todos comparten el gran viaje a un misterioso reino,

poblado de dioses y monstruos.

Frente a la antigua ciudad de Tebas,

se encuentra uno de los lugares sagrados más famosos del mundo:

la gran necrópolis del Valle de los Reyes.

Este lugar es un "quién es quién" de la realeza egipcia.

Durante el glorioso Imperio Nuevo,

prácticamente todos los faraones egipcios fueron enterrados aquí.

Ramsés II, Seti I y el famoso Tutankamón.

Todos tenían sus tumbas en este reconocido cementerio.

Incluso en tiempos antiguos

era una atracción turística para griegos, romanos y muchos otros.

El faraón Seti I, que reinó hace más de 1200 años antes de Cristo,

fue uno de los reyes más grandes de Egipto.

La suya es una de las tumbas más extraordinarias

del Valle de los Reyes.

Las paredes están decoradas con escenas

del increíble viaje por el más allá, descrito en El libro de los muertos.

Están repletas de escenas y criaturas extraordinarias:

serpientes con espadas, dioses con cabezas de animales,

diosas aladas.

Hoy, las imágenes resultan extrañas y fantásticas,

pero para los egipcios antiguos eran parte del más allá,

un universo que era muy real.

Antes de que los muertos pudieran embarcarse en el desconocido viaje,

tenían que prepararse.

Los cuerpos se sometían a una increíble transformación

y a una asombrosa ceremonia

para asegurar la supervivencia en la tierra de los muertos.

El viaje comenzaba

con una extraordinaria transformación.

Un ritual más antiguo que las propias pirámides.

La momificación.

Utilizaban la momificación para conservar el cuerpo,

como un lugar de descanso para el alma.

Hay ciertas excepciones.

Ahogarse en el Nilo era una forma rápida de llegar al inframundo

y se consideraba al muerto como bendito.

Durante miles de años,

los egipcios fueron perfeccionando el arte de la momificación.

Para ello, se extraían cuidadosamente los órganos internos,

a través de una abertura en el abdomen.

El fallecido necesitaría los órganos en el más allá,

por lo que tenían que estar protegidos.

Estos cuatro recipientes,

descubiertos en la tumba de Tutankamón,

contienen los pulmones, el estómago, los intestinos y el hígado

del joven faraón.

Se llaman vasos canopos,

custodiados por los hijos de Horus, dios del cielo.

Pero había un órgano que no recibía este tratamiento especial.

Los antiguos egipcios consideraban que el cerebro

era una fuente de putrefacción.

No creían que el cerebro fuera significativo en el más allá

y se eliminaba con un gancho de metal

que se insertaba a través de la nariz.

Prácticamente se licuaba el cerebro y luego se sacaba por la nariz.

Finalmente, cubrían la momia con una especie de papel maché

hecho de lino o papiro.

Y lo iban moldeando hasta adaptarse a la forma de la cara y del cuerpo.

Tras la momificación,

se realizaba el funeral y las ceremonias finales

para preparar al fallecido para el más allá.

En la necrópolis tebana, cerca de Lúxor,

una fascinante, pero poco conocida tumba,

representa un antiguo funeral egipcio con vívidos detalles.

Descubierto hace casi un siglo,

este lugar sagrado permaneció cerrado durante muchos años.

En noviembre de 2015,

el Gobierno egipcio lo abrió al público por primera vez.

Su conservación es extraordinaria.

Los dibujos tienen más de tres mil años,

y siguen estando tan vívidos como si se hubieran hecho ayer.

La tumba pertenecía a un sacerdote egipcio.

Estas son escenas de su funeral.

Eligieron escenas ancestrales de adoración.

Las vemos en cada una de las paredes de esta tumba,

donde aparecen estatuas arrastradas por trineos.

También hay escenas de mujeres en el funeral.

Los antiguos funerales egipcios culminaban

con un extraordinario ritual.

Se colocaba una herramienta mágica en la cara de la momia.

Esto se conocía como la apertura de la boca.

Restauraba los sentidos de los difuntos

otorgando la capacidad de ver, respirar y hablar en el más allá.

El ritual de la apertura de la boca devolvía a los fallecidos

todas las funciones vitales.

Comer, beber, participar en actos sexuales.

Podrían continuar en la otra vida.

Ha habido cierto debate entre los egiptólogos

sobre si el ritual se realizaba sobre la momia o sobre la estatua,

pero no importa,

porque si la estatua tenía el nombre del difunto,

ya se consideraba una manifestación física de este.

Durante muchos años,

los egiptólogos pensaron que la apertura de la boca

era una ceremonia simbólica.

Pero hay nuevas evidencias que muestran que, antes de esto,

se llevaba a cabo otro proceso en el cuerpo de los fallecidos.

Era extremadamente físico,

no un toque ceremonial con una varita mágica,

sino un ataque violento y forzoso.

El profesor Frank Rühli es el jefe del proyecto Swiss Mummy,

que utiliza métodos científicos de última generación

para investigar estas momias.

El profesor ha examinado cientos de cráneos de momias egipcias.

Ha averiguado que, durante la momificación,

los sacerdotes rompían la boca y la mandíbula

utilizando herramientas especialmente diseñadas

para este horrible propósito.

Hay algún tipo de daño físico

como parte del embalsamamiento de las cavidades orales,

en realidad no es un ritual de apertura

es un procedimiento físico para abrirla.

Se ven diferentes niveles, hay un poco menos de tejido blando

y se ve la lesión en la parte frontal.

Debe haber sido una apertura contundente

como parte del proceso de embalsamamiento.

En algunos casos, encontramos material negro de embalsamamiento,

como el betún, en la parte superior de los dientes rotos,

que es el mejor indicador de lo que sucedió realmente

durante ese proceso.

En estas imágenes virtuales uno puede mirar desde cualquier lado

y saber que se pueden quitar los tejidos blandos.

Aquí, solo vemos el hueso y los dientes que quedan,

así es más fácil ver las lesiones.

Vemos el daño físico y traumatismos en piezas dentales.

Los dientes se rompieron y se quitaron,

un proceso particularmente drástico.

Estos dientes se colocarían después del embalsamamiento.

De lo contrario,

los hubieran lavado e insertado en el pulmón o en el estómago.

Algunos se rompieron.

A veces, los volvían a colocar porque querían tener el cuerpo completo.

Las nuevas evidencias demuestran que las prácticas funerarias

pudieron ser muy violentas.

Pero era algo esencial para que los muertos

pudieran funcionar físicamente en el más allá,

tal y como lo hicieron en esta vida.

En algunos casos

hubo dos procedimientos durante la momificación,

primero el más físico, con algún tipo de cincel,

se abría la boca y se secaba;

y luego otro simbólico, en el que se tocaba a la momia,

cuando estaba completamente envuelta al final del proceso.

La apertura de la boca era algo crucial.

Los fallecidos necesitaban el poder del habla

para poder recitar los hechizos del libro de los muertos.

Solo con estos hechizos

podrían recuperar sus poderes en el más allá.

Porque estaban a punto de unirse al dios del Sol, Ra,

en su increíble viaje al más allá.

Para sobrevivir, necesitaban la ayuda de El libro de los muertos.

Cada año, este extraordinario viaje se realizaba

en uno de los mayores lugares sagrados de Egipto.

En la ribera este del Nilo, cerca de la ciudad de Luxor,

se encuentra el majestuoso templo de Karnak.

Este santuario se dedicó a la más poderosa deidad de Egipto.

Amón-Ra fue una combinación de Amón, el rey de los dioses,

y Ra, el dios del sol.

Karnak se construyó para glorificarlo.

Es el complejo de templos más grande de Egipto,

un extraño lugar sagrado de unas 80 hectáreas,

casi el doble de tamaño del Vaticano.

El trabajo en el complejo principal

comenzó en la nueva era del Imperio Nuevo.

Los posteriores reyes expandieron mucho el lugar,

incluidos el faraón Seti I y su hijo Ramsés II.

Estos relieves en la pared muestran al faraón golpeando a sus enemigos.

Los antiguos egipcios vieron en Karnak

un puente entre este mundo y el más allá.

Tenían esperanza en otra vida.

Cuando una persona moría, se convertiría en uno con Osiris,

el dios del más allá.

Osiris fue resucitado, devuelto a la vida por Isis,

los egipcios al morir querían convertirse en Osiris

para poder tener otra vida, así podrían resucitar,

tener una vida después de la muerte.

El más allá se relacionaba con el ocaso.

Cada noche, el dios del Sol volvía a morir en el oeste.

Y durante las 12 horas de la noche, emprendía viaje al inframundo.

El Imiduat es, en realidad, lo que está en el inframundo.

Es el viaje del antiguo dios egipcio Ra, en su barco a la otra vida.

Cada año, el pueblo de Karnak recreaba este viaje,

viajando por el Nilo a otro magnífico santuario,

el templo de Lúxor.

Después del de Karnak,

este es el segundo gran templo de la ribera este del Nilo.

Se construyó para celebrar el fin del viaje del dios del Sol.

Aquí, renacía como el sol naciente.

Esto simbolizaba el viaje del dios del Sol por el más allá.

Todos los que morían se unirían a él en este increíble viaje.

La antigua necrópolis de Saqqara, cerca de el Cairo,

no era solo un lugar de sepultura para los humanos.

Como símbolos de los dioses,

los animales ofrecían protección al alma humana en el más allá.

E, igual que los humanos,

se sometían al ritual de momificación.

Cerca de la gran pirámide escalonada

se encuentra la entrada a un laberinto subterráneo:

las catacumbas de Anubis, el dios chacal de los muertos.

En los últimos años, un equipo arqueológico

ha explorado cada centímetro de esta gran catacumba,

descubriendo los restos de unos ocho millones de animales,

en su mayoría perros.

Pero también chacales, zorros, halcones, gatos y mangostas.

Las momias animales eran representaciones de los dioses.

Este babuino momificado representa a Tot, el dios de la Luna,

que está presente en el juicio de los muertos.

El carnero momificado simboliza a Amón,

el rey de los dioses,

que protegía a los muertos en sus viajes por el más allá.

Los muertos necesitaban de toda protección

que pudieran obtener,

porque el reino al que querían acceder

era un lugar extraño y terrible.

El más allá se puede visualizar en las paredes de la tumba

del Valle de los Reyes.

Aquí, los muertos encontrarían a extrañas criaturas:

los demonios que poblaban las doce horas de la noche.

Determinaban los destinos de la vida y de la muerte.

Para los egipcios,

la habilidad del alma para llegar al otro lado

es solo uno de los muchos pasos que preveían.

El libro de los muertos,

una gran colección de hechizos y oraciones,

ofrecía la posibilidad de sobrevivir en este peligroso viaje.

Los guardianes y las puertas del más allá

están pintados con detalles escabrosos

en las paredes de las tumbas de los faraones.

En las profundidades del Valle de los Reyes

se encuentra la tumba del faraón del Nuevo Imperio, Ramsés VI.

Sus paredes están decoradas

con impresionantes escenas evocadoras.

Está representado en la tumba de Ramsés VI.

Es como un papiro completo representado en la tumba.

Y que, en realidad, nos cuenta sobre el viaje del dios del Sol

pero ahora navega en su barca solar través del inframundo,

venciendo todos los peligros.

Los antiguos egipcios creían en las 12 horas de la noche,

cuando el sol se ponía y llegaba la oscuridad,

para renacer de nuevo

y esa es, realmente, una hermosa visión del más allá.

Las imágenes de jeroglíficos describen un siniestro paisaje

donde el dios del Sol interactúa

con los habitantes de las cuevas del más allá.

Entre ellos se encontraban unas criaturas que mataban,

conocidas como “matarifes”.

Los demonios egipcios

fueron los guardianes sobrenaturales del inframundo.

Podían ser buenos o malos,

y solo los muertos pasaban por las puertas que estos custodiaban

al poseer conocimientos especiales:

los hechizos de El libro de los muertos.

Pero los vivos tampoco estaban seguros.

Los demonios no estaban confinados en el más allá.

Podían pasar libremente al mundo de los vivos,

donde podrían ayudar a los humanos o provocar un daño terrible.

Decimos que tienen ciertos poderes.

Tienen poderes que pueden afectar mucho a nuestra vida.

Afectan a la muerte, afectan a la vida, afectan a todo,

para bien o para mal.

Los antiguos egipcios creía que los demonios o seres malignos

provocaban dolores de cabeza.

Pero existían hechizos mágicos con los que luchar

contra estas criaturas malévolas.

Cuando una enfermedad era causada por algún demonio,

el hechizo mágico, trataría de eliminarla.

No hubo ningún tipo de separación

entre la magia, la religión y la medicina en el Antiguo Egipto.

Pero también había otros que podían ayudar a los humanos

en situaciones en las que peligraban sus vidas.

El momento más peligroso era durante el parto.

Hubo una alta tasa de mortalidad infantil

y se consideró algo muy peligroso para la madre y el niño,

por eso existían criaturas

que protegían a la madre durante el parto, como Bes y Tueris.

La magia egipcia era un poderoso ejemplo

de la relación entre el mundo de la vida y el de la muerte,

pero no era el único.

A medida que los fallecidos continuaban su viaje,

estaban más cerca de alcanzar la inmortalidad.

El enfoque final se puede ver en las paredes de otra tumba egipcia

abierta recientemente.

En la ribera oeste del Nilo, se encuentra otro lugar sagrado.

La tumba de Roy, un escriba egipcio

que vivió alrededor del año 1300 antes de Cristo.

El pequeño tamaño de la tumba se compensa

con la belleza y claridad de las pinturas de sus paredes.

Las vívidas escenas continúan una tras otra

como una antigua tira de cómic.

Aquí, Roy y su esposa pasan por una de las puertas del más allá.

En la siguiente escena,

el dios Horus los conduce a un evento

que sellará para siempre su destino: El juicio final.

Antes del juicio,

el fallecido hacía lo que se conocía como confesión negativa,

declarando los muchos pecados mortales que no había cometido:

tales como causar hambre, infundir dolor o asesinar.

Es posible que parte de la Confesión Negativa se usara como guía moral.

A diferencia de los mandamientos, lo que se debe hacer aquí, es como:

no he cometido un asesinato, no he robado,

no he cometido un delito sexual.

En el capítulo 125

del Libro de los Muertos y la Confesión Negativa

obtenemos un sentido del propio código egipcio de la moralidad.

Después de esta extraordinaria declaración, venía el juicio.

Pero el fallecido no tenía por qué enfrentarse a esta prueba él solo.

Las imágenes en algunas paredes de las tumbas

muestran a un hombre con su esposa al lado.

Este momento de verdad decidiría si tendrían una existencia feliz

o caerían en el olvido.

Se conocía como el pesaje del corazón.

El pesaje del corazón en la otra vida

es el momento en el que los dioses determinan

si esa persona era partidaria de Maat,

si apoyaba el orden correcto del cosmos o no.

El pesaje del corazón es la parte central de El libro de los muertos.

En este ritual,

el corazón de los fallecidos se pesaba con una pluma,

símbolo de la verdad, el orden y la justicia.

Aquí nos hacemos una idea de lo que simboliza el corazón.

Representa la voluntad

y a las personas que nacieron o fueron creadas con libre albedrío.

Por eso, el corazón juega un papel muy importante,

la inocencia o fuente del mal o de bondad

también está relacionada con él.

Los antiguos egipcios veían al corazón

como un recipiente de la fuerza de la vida de una persona:

la esencia de su ser y un registro de su paso por la tierra.

Si pesaba más que la pluma por los pecados,

el corazón sería devorado por Ammit, la "devoradora de los muertos",

con la cabeza de un cocodrilo, el cuerpo de un león

y las patas traseras de un hipopótamo.

Si el corazón no mantiene el equilibrio con la pluma de Maat,

que es la verdad, la justicia,

entonces es arrojado a la garganta de Ammit,

cuyo nombre significa "La que devora".

Si un corazón era devorado por Ammit, ya no había retorno.

Los muertos desaparecerían y dejarían de existir completamente.

Los que evitaban este trágico destino

llegaban a una tierra conocida como el campo de los juncos.

Aquí, experimentarían una versión ideal

de la vida que dejaron al morir: comer, beber e incluso trabajar.

Los antiguos egipcios creían que el más allá

era como una continuación de la existencia.

Una vez que hubieran superado todas las pruebas,

los espíritus podrían disfrutar placenteramente.

Esperaban pasar la eternidad en el paraíso con Osiris,

el dios del más allá.

Este paraíso era una serie de islas repletas de campos de cañas.

Se ubicaba al este, por donde sale el Sol,

y se le llamaba Aaru, el campo de los juncos.

Se creía que Aaru era el alma del delta del Nilo,

Egipto en todo su esplendor.

Parece que Egipto festejaba continuamente,

celebrando festivales, banquetes, constantemente,

siempre pescando y cazando en rituales.

El nivel del río siempre es el correcto,

ni demasiado alto, ni demasiado bajo.

Esto es lo grandioso de Egipto, todo junto, para siempre.

Pero en el más allá hay trabajo adicional por hacer,

principalmente trabajo agrícola.

Los egipcios reconocieron desde el principio

que para que la sociedad funcionara correctamente

debía de haber un orden, un control y con ello, claro está,

inevitablemente los impuestos y las cuestiones tributarias.

Así que, incluso en el más allá,

hay un viaje largo y difícil, con peligros,

dependían de los conocimientos adquiridos en el pasado,

tenían que trabajar y que pagar impuestos.

Para realizar este trabajo,

los muertos podían utilizar ciertas ayudas.

Los Ushebtis son, hasta ahora, los bienes funerarios

más encontrados en las tumbas egipcias.

Estas pequeñas figurillas ayudaban a los fallecidos en el más allá.

Los egipcios creen que todo el cosmos se impregna de una fuerza

a la que llaman Heka, para nosotros, magia.

Al aprovechar esa fuerza, pueden conseguir los Ushebtis,

estas figuras en miniatura que salen y hacen lo que uno quiera,

incluso trabajar.

A finales del siglo XIX,

los arqueólogos que trabajaban en la ribera Oeste del Nilo

descubrieron una tumba extraordinariamente hermosa

y completamente intacta.

Inalterada durante miles de años,

contiene algunas de las pinturas más extraordinarias de Egipto.

El campo de las cañas o bambú

está representado de forma exquisita en ella.

La tumba pertenecía a un hombre llamado Sennedyem.

Él y su esposa, vivieron alrededor del año 1280 antes de Cristo,

durante la próspera era del Imperio Nuevo.

La tumba de Sennedyem es asombrosa.

Fue uno de los primeros descubrimientos

en la Necrópolis Tebana.

En la tumba se enterraron hasta 20 individuos,

nueve de ellos en ataúdes con nombres,

y sabemos que eran miembros de la familia de Sennedyem.

Sennedyem, un artesano,

con gran prestigio logrado por sus creaciones.

Fue el artista responsable de dos grandes tumbas

en el Valle de los Reyes: las tumbas de Seti I y Ramsés II.

Era un buen momento para ser artista,

para trabajar en esos monumentos funerarios.

Para decorar las paredes de la tumba,

Sennedyem utilizó una pintura

hecha de agua, goma y pigmentos de la tierra.

Su labor fue de gran prestigio.

Los artesanos eran muy importantes en la cultura egipcia.

Escribas y artistas trabajaron muy unidos.

A menudo los egiptólogos hablan de artesanos en lugar de artistas

porque trabajaron por equipos y nunca firmaron su propio trabajo,

pero la calidad de las obras habla por sí misma,

eran artesanos artistas.

Las propias imágenes de las paredes de la tumba de Sennedyem

evocan su esperanza de llegar a una existencia tranquila

en el más allá.

Hay toda una pared cubierta de escenas del campo de cañas.

Rodeadas de agua azul, la tierra es rica en cultivos,

árboles, diferentes flores;

hay algo que conmueve y emociona en estas imágenes.

El hombre y la mujer que cosechan cultivos son Sennedyem y su esposa.

En otra escena,

la pareja rinde culto a los dioses Ra y Osiris

seguidos por un niño en un bote de papiro, probablemente su hijo.

Aquí, la vida y la muerte permanecen conectadas,

cada una es un eco de la otra.

La puerta del sepulcro de Sennedyem se conserva en el museo egipcio.

Muestra al artista y a su esposa jugando al senet,

un antiguo juego de mesa.

No jugaban solo por diversión.

El senet ofrecía una conexión espiritual directa con el más allá.

A través de ella, los muertos podían influir en la vida terrenal.

Por el sarcófago y Libro de los Muertos

sabemos que el senet es una forma de comunicación

entre los vivos y los muertos.

Cuando se juega, se atraviesa el más allá,

pero si se juega durante un festival,

las almas de los muertos, en cuyas tumbas se puede jugar,

pueden influir en los movimientos de los vivos durante el juego.

Y así crear una especie de sinergia entre el otro mundo y este.

La compleja relación entre la vida y la muerte

perduraba durante mucho tiempo después de los entierros.

Cada año, se celebraba el hermoso festival del valle

donde las familias realizaban una agradable procesión

hasta los cementerios de sus antepasados.

Querían comunicarse con los parientes que se habían ido,

porque los muertos eran poderosos en el más allá.

Los devotos colocaban tazones llenos de ofrendas en las tumbas

y también mensajes, cartas a sus familiares,

preguntando cómo era el otro lado.

La separación entre el mundo de los muertos y el de los vivos,

no es como la percibimos aquí.

La gente escribía cartas

a sus antepasados y familiares fallecidos,

pidiendo ayuda y soluciones

para algunos de sus problemas sociales o comerciales.

Había mucha interacción, también cosas buenas o malas,

sucediendo por influencia de estas fuerzas, de los espíritus,

de familiares fallecidos.

Los antiguos egipcios creían que sus antepasados

podían causar daño o ayudar.

Como los demonios,

también podían jugar un papel activo en la Tierra.

Las cartas de los muertos indican eso.

Porque tenemos una carta escrita por un hombre del Antiguo Imperio

a su esposa que dice:

"¿No he sido bueno contigo? ¿No te he sido fiel?

¿No te he puesto comida en el vientre y aceite en la espalda?

Entonces, ¿por qué me envías esta enfermedad?

Por favor cógela y llévatela".

En cierto sentido,

esa carta indica que pensó que su esposa, como un demonio,

quería que enfermara.

Para los antiguos egipcios,

la vida y la muerte eran coexistentes,

como parte de un todo cósmico.

Esta visión es muy diferente

a la del cristianismo, judaísmo o Islam modernos.

Sus orígenes nunca se han explicado del todo.

Pero un sarcófago poco conocido en el museo egipcio de el Cairo

podría tener la respuesta.

El museo es conocido

por su extraordinaria colección de sarcófagos.

Uno de ellos, a menudo pasa desapercibido.

Pertenecía a un general egipcio llamado Sepi,

que murió alrededor del año 1850 antes de Cristo.

Los paneles de madera del sarcófago están ilustrados

con jeroglíficos e imágenes.

Son un prototipo de El libro de los muertos,

siglos antes de que el libro se usara regularmente.

Pintados con colores brillantes, estos son los hechizos

y los conocimientos sagrados que Sepi necesitaría

para sobrevivir en el más allá.

El sarcófago de Sepi, en el Museo del Cairo,

solía ser el mejor ejemplo, porque tiene hermosas ilustraciones,

hay más en otros museos,

pero no alcanzan esta gran calidad del conjunto de imágenes.

Muchos de los dioses y demonios pintados en él

se utilizaron más tarde en El libro de los muertos, como el dios Osiris.

Rodeado de círculos que simbolizan el fuego,

sostiene un cetro de poder en una mano

y un anj, el símbolo de la vida, en la otra.

Pero estas imágenes son algo más

que las precursoras de los conceptos posteriores de la vida.

También son la clave de un nuevo y singular descubrimiento.

En 2015, el egiptólogo Wael Sherbiny

anunció que había localizado un manuscrito perdido

en el museo de el Cairo,

un manuscrito de piel enrollado de unos dos metros y medio de largo,

creado hace más de 4000 años.

Es el manuscrito de cuero egipcio más largo y antiguo

descubierto hasta ahora.

Cuando vi el texto, las inscripciones y descubrí lo que era,

no podía creer que fuera cierto.

Como El libro de los muertos,

este extraordinario manuscrito contiene hechizos e imágenes

de criaturas sobrenaturales.

Pero a pesar de las similitudes, no es un libro de los muertos.

Los rituales que describe

no tienen nada que ver con el más allá.

Hablan de un lugar en el mundo real, en un templo, no en una tumba.

Los documentos de piel como este son extremadamente raros.

Casi ninguno ha sobrevivido,

porque el material se va deteriorando, si no se cuida.

El manuscrito redescubierto por el doctor Sherbiny sobrevivió

porque, de alguna manera, se mantuvo protegido.

El clima de Egipto, no permite que estos textos sobrevivan.

Por otro lado, ya estaban dentro principalmente en templos,

o con sacerdotes, o guardados en archivos,

y no se encontraban en los cementerios.

El manuscrito es muy frágil.

Está dividido en diferentes fragmentos

y es extremadamente quebradizo y vulnerable al daño.

Por ello, aún no puede filmarse.

La pieza estaba en muy mal estado.

Es una pieza única y científicamente,

fue difícil de tratar

porque estamos acostumbrados al papiro y no a la piel,

nos costó bastante.

Tras un análisis minucioso de los fragmentos,

el doctor Sherbiny logró reconstruir algunos de los textos en papel.

Lo que descubrió, es extraordinario.

El manuscrito de piel se utilizó en rituales especiales

que no tenían nada que ver con la muerte o el más allá.

Muchos años después,

estos rituales se adaptaron para su uso en el más allá.

Son los orígenes de El libro de los muertos.

El doctor Sherbiny encontró pruebas de ello en el sarcófago de Sepi,

en el museo de El Cairo.

El manuscrito de piel se creó siglos antes del sarcófago.

Pero algunos de los hechizos y criaturas recogidos en él

se reprodujeron con exactitud en el sarcófago.

Aquí tenemos, por primera vez, ilustraciones a color

de las mismas criaturas que encontramos en el sarcófago,

y, a veces, incluso mejores, por lo que tenemos otra versión.

Esto nos indica que hay una puerta que se abre para nosotros,

una nueva puerta.

Originalmente, estos hechizos permitieron

que una persona accediera a zonas restringidas de un templo.

Pero en el sarcófago están destinados al más allá:

para permitir que los muertos pasen por las puertas del otro mundo.

El libro del templo evolucionó en El libro de los muertos.

Este gran descubrimiento podría cambiar siglos de egiptología.

Demuestra que los hechizos de El libro de los muertos

se utilizaron originalmente para la vida.

Estos rituales aún resuenan en uno de los lugares sagrados

mejor conservados de Egipto.

A poca distancia al norte de Lúxor se encuentra el complejo del templo

dedicado a la diosa de las mujeres, del amor y la fertilidad.

Las magníficas decoraciones del techo del templo

muestran los viajes de los dioses a través de los cielos.

Pero estas imágenes también evocan

los viajes y las experiencias que los egipcios vivieron

en su día a día.

La estructura actual

data de alrededor del año 100 antes de Cristo,

pero hubo un santuario anterior, sobre el 2600 antes de Cristo,

solo pocos siglos antes de que se creara el pergamino de piel.

El manuscrito describe el tipo de ceremonias sagradas

que se habrían realizado aquí.

Es una fascinante prueba de la religión

que los egipcios practicaban hace unos 4000 años,

en sus hogares y en sus templos.

Hasta ahora,

los egiptólogos conocían poco sobre esta antigua religión.

Todo esto se perdió y nos quedamos con material funerario,

pero ahora, por primera vez, tenemos pruebas.

En el templo, había algunas habitaciones

donde una intrusión ilícita podría costar la propia vida.

Los sacerdotes del templo creían que los dioses

habían muerto en estas habitaciones

y que los guardianes sobrenaturales los observaban,

como estos demonios armados con grandes cuchillos.

Pero estos demonios imaginarios no mataron a los intrusos,

fueron los propios guardias humanos del templo.

A veces, incluso se quemaba el cuerpo del ofensor,

para que su alma no pudiera sobrevivir en el otro lado.

Para acceder con seguridad a las zonas restringidas,

los sacerdotes egipcios necesitaron conocimientos especiales:

hechizos o códigos secretos.

El pergamino de piel contiene toda la información necesaria.

El pergamino asegura que tenemos la mayoría de los hechizos,

que ya estaban en el contexto funerario.

Ya tenían un origen en los rituales que sucedían en la vida real.

El pergamino se utilizó en rituales

que reflejaban la vida cotidiana del pueblo egipcio.

Más adelante se adaptó para su uso en el más allá.

Es por esto que el viaje implica pasar por puertas

e interactuar con dioses y demonios.

Y podría explicar por qué se originaron

tantos conceptos y rituales del más allá

en experiencias del mundo real.

Muchos de estos rituales tuvieron sus raíces en el mundo físico:

desde la momificación y la apertura de la boca

hasta los grandes festivales de Ópet.

También fue la creencia

de que los antepasados y los demonios

podían afectar las vidas de las personas

de formas reales y tangibles: en todo, desde un juego de mesa,

hasta proteger a una madre y a su bebé durante el parto.

Pero las creencias del más allá

llevaron a más que una simple ceremonia.

El Libro de los muertos también constituyó un código moral

que se vinculó de forma poderosa a la experiencia vital.

Esto evoca un potente sentido del bien y del mal,

y muchos de los valores que los seres humanos

aún aprecian en la actualidad.

Los antiguos egipcios tenían un alto sentido de la moralidad,

valoraban la inteligencia, el trabajo duro, la perseverancia,

y consideraban que eran los caminos del éxito.

Cuando haces lo correcto, cuando mantienes el Maat,

cuando mantienes un equilibrio, reproduces lo que hacen los dioses:

separas lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto.

En realidad, te conviertes en una especie de divinidad.

La antigua religión egipcia puede parecer muy extraña,

pero constituye una moral básica que es sorprendentemente familiar.

Los antiguos egipcios no veían a las personas fallecidas

como las vemos hoy.

El libro de los muertos podría ser fácilmente llamado

El libro de la vida.

Porque para ellos, el más allá era nada más y nada menos,

que un eco del mundo viviente.

Un eco que resuena en los magníficos lugares sagrados,

monumentos de la vida y la muerte en el Antiguo Egipto.

