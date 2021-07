¿Estás pensando en reducir tu consumo de carne o pescado? ¿Te es difícil encontrar comidas que te motiven a ello? En Aquí la Tierra te traemos una receta muy rica, muy sana y muy fácil de hacer: una hamburguesa vegetariana.

Pero antes, os contamos un poco más sobre la dieta vegetariana, también llamada veggie. Dentro de lo que es esta dieta habría varias ramas: flexitariano es aquel que está intentando meterse en el mundillo pero que no termina de dejar la carne y come mucha más verdura que aquella persona que se denomina 100% omnívora; pescetariano, come pescado todavía pero no carne y luego la ovolactovegetarianismo, que es aquella gente que sigue comiendo huevo y tomando lácteos (ya sea leche de animal o quesos). En cambio, el ‘’vegetariano estricto’’ o vegano es ya una dieta completamente libre de recursos animales.

Ahora, con estos puntos claros, ¡no esperes más y disfruta de esta receta!