Jofre Cullell: "L'objectiu és aconseguir diploma"

Avui al Desmarcats hem parlat amb Jofre Cullell, ciclista de muntanya que competirà als Jocs Olímpics de Tòquio. És un dels tres representants de la Federació Espanyola de Ciclisme en les proves de BTT. Estarà acompanyat de Rocío del Alba García i David Valero. El ciclista català és segon a Espanya en el rànquing UCI (Unió Ciclista Internacional) després de competir, la darrera temporada, en la categoria elit amb PMX Racing Team, fet que el va permetre accedir a plaça olímpica. Amb la seva participació en els Jocs Olímpics, manté representat el ciclisme català des de Sidney 2000.

A poc més d'un mes perquè comencin els Jocs Olímpics, el ciclista català, Jofre Cullell ha confessat al Desmarcats que té ganes de competir a Tòquio: "Després de l'última Copa del Món -on vaig poder estar amb els millors- vaig molt motivat i l'objectiu és aconseguir el diploma ". Tot i que no es posa límits: "Si puc arribar a estar més endavant intentaré lluitar per medalla ".

Un circuit fet a mida

El ciclista ja coneix el circuit que trobarà a Tòquio, des que va competir a l'Europeu de 2019. El català assegura que el circuit comença amb una sortida en línia recta bastant llarga i que, després d'una pujada, hi ha dues opcions per escollir per després trobar-se un corriol "on és molt important la col·locació i la tècnica". Després de valorar les característiques del relleu on competirà aquest estiu, confessa: "És un circuit que s'adapta bastant a mi i tinc possibilitats".