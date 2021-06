Comença l'estiu astronòmic

L'estiu astronòmic ha entrat oficialment aquest dilluns quan començava a clarejar, a les 5 hores i 32 minuts. L'estació durarà 93 dies i 15 hores i s'allargarà fins al 22 de setembre, coincidint amb l'entrada de l'equinocci de tardor.

Tradicionalment, la nit de Sant Joan és la més curta de l'any, però no és exactament així. Just el dia del solsitici, per tant avui, és quan tenim la nit més curta i amb menys hores de foscor i, per tant, el dia més llarg en tot l'hemisferi nord. Dit d'una altra manera, és el dia amb més hores de llum entre la sortida i la posta de sol. Per sobre del Cercle Polar Àrtic, avui el sol no es pondrà en cap moment.

En canvi, al Cercle Polar Antàrtic avui hi ha 24 hores de foscor. Això és degut a la inclinació que té l'eix de rotació de la Terra. L'orientació d'aquest eix durant el moviment de la Terra al voltant del Sol són responsables de les quatre estacions de l'any: la tardor, l'hivern, la primavera i l'estiu. Avui, doncs, dia del solstici d'estiu, és el moment que els rajos solars cauen verticalment sobre el Tròpic de Càncer, on no hi haurà cap ombra. A Catalunya, avui el sol es pondrà pel punt més septentrional de l'oest. Al migdia, el sol assolirà la màxima alçada, uns 72º sobre la superfície.

Com a curiositats, el 5 de juliol es produirà l'afeli, el màxim allunyament anual entre la Terra i el Sol. A més, aquest estiu tindrem dues pluges d'estels importants. La Delta Aquàrides que arribarà al seu màxim el 30 de juliol i les Perseides o llàgrimes de Sant Llorenç que assolirà el punt àlgid el 12 d'agost. També hi haurà quatre superllunes, la primera (24 de juny) serà superlluna.

