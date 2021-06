Beatriz Ferrer-Salat, amazona

Avui hem parlat amb la geneta olímpica Beatriz Ferrer-Salat. Ha competit en quatre Jocs Olímpics (Atlanta'96, Sydney'00, Atenas'04 y Rio'16), a més de quatre Campionats del Món (La Haya´94, Jerez´02 y Tryon´18) i diversos Campionats d’Europa. Enguany participarà en els seus cinquens Jocs Olímpics.

El moment oportú

La Beatriz es va trencar la pelvis el gener del 2020 i, en aquell moment, pensava que no podria anar als Jocs Olímpics de Tòquio, ja que en principi es disputaven aquell mateix estiu. Però la vida va voler que la geneta catalana participés en les seves cinquenes olimpíades i, a causa de la pandèmia, els Jocs es van desplaçar un any i a ella li va donar temps de recuperar-se: "Vaig caure del cavall i no hagués pogut participar si haguéssin sigut l'estiu passat. Per sort ja m'he recuperat i aquest estiu podré estar a Tòquio", ha comentat.