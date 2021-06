David Martín, seleccionador d'Espanya de waterpolo

Avui hem parlat amb el seleccionador de l’equip espanyol de waterpolo, David Martin. El barceloní disputarà els seus primers Jocs Olímpics com a entrenador. Com a jugador, ja va ser present als Jocs de Pequín i de Londres. Des de la banqueta ha aconseguit el subcamionat del món i d’Europa.

La selecció ha rebut la segona dosi de la vacuna de cara la cita olímpica a la capital japonesa. Com a conseqüència dels possibles efectes adversos que pugui tenir la vacuna, la selecció té festa aquesta tarda però demà ja tornarà a entrenar: "Tothom està a casa descansant, perquè en teoria no pots fer cap tipus d'esforç" , ha dit, "esperem que a finals de mes ja tinguem la immunització completa".

Els primers Jocs com a entrenador

El barceloní disputarà els seus primers Jocs Olímpics com a entrenador. Com a jugador, ja va ser present als Jocs de Pequín i de Londres: "És molt diferent estar a la selecció com a jugador i com a entrenador, però la il·lusió és la mateixa"​, ha explicat.