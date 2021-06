8 de juny: Dia Mundial dels Oceans

Almenys vuit milions de tones de plàstic acaben als nostres oceans cada any i representen el 80% de la brossa marina visible en aigües superficials. La Xina, Indonèsia i els Estats Units són els països que més plàstic al mar aboquen. Al Mediterrani s'aboquen entre un 20 i 50% de totes les partícules de microplàstics del món, i pel fet de ser un mar tancat, molts dels residus queden estancats durant molt de temps. En els últims mesos, la mala gestió que se'n fa de les mascaretes i guants ha agreujat aquest problema.

“Coronavirus waste is adding to the global plastic pollution crisis with single-use masks, gloves and other PPE flooding our ocean and threatening marine life.



As we share one ocean we must be mindful of how we use and dispose of single-use plastic