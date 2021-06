Comença la selectivitat 2021 a Catalunya

Desprès d'un any de pandèmia, els alumnes de 2n de batxillerat que ho han patit en primera persona s'enfronten per fi a la recta final: les proves d'accés a la universitat (PAU). 40.000 estudiants a Catalunya, que aquest any han trepitjat bastant poc les aules, s'examinen a partir d'aquest dimarts i fins divendres dels exàmens que determinaran el seu futur.

Es duran a terme els dies 8,9,10 i 11 de juny amb tres franges horàries: de 9.30 a 16.30 h. Cada prova durarà una hora i mitja i entre exàmens es farà un descans de 30 minuts.

Mesures covid Aquest any tan atípic, compta amb mesures especials. Tots els alumnes hauran de dur mascareta i s'hauran de respectar les distàncies de seguretat (dos metres entre alumnes). A més, el Consell Interuniversitari de Catalunya, ha ampliat a 200 els punts d'exàmens per reduir els desplaçaments. Entre aquests, es troben dues universitats privades: la Universitat Ramon Llull i la UIC. Si algun alumne està confinat el dia de la selectivitat, sigui perquè és contacte directe o possible positiu, es fixarà una data alternativa per fer els exàmens.

Mateix model d'examen En una entrevista al programa Cafè d'Idees, Pilar Gómez, coordinadora de les PAU, assegura que els alumnes es trobaran el mateix model que l'any passat, ja que "l'objectiu no era una cosa més senzilla, sinó una zona de confort". “☕ Pilar Gómez, coordinadora de les #PAU21CAT, diu que els alumnes es trobaran el mateix model que l'any passat.



��️ "L'objectiu no era una cosa més senzilla, sinó una zona de confort"



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/kwIldIDIDO@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/eYhJ7LiclD“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 7, 2021

Estudis més demandats? Tot i que els estudis biosanitaris sempre han estat dels més demandats sembla que la pandèmia ha provocat un fort interès en molts estudiants a decantar-se per aquestes professions. “☕ Pilar Gómez, coordinadora de les proves #PAU21CAT, explica que l'àmbit biosanitari ja fa anys que és un dels grups d'estudis més sol·licitats.



�� https://t.co/Pbe5vRWkNP

�� https://t.co/kwIldIDIDO

@GemmaNierga @RTVECatalunya @radio4_rne pic.twitter.com/vsFicbRB7p“ — Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 7, 2021