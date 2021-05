Dani Martín: "Tenim selecció per lluitar per títols durant molts anys"

Avui al Desmarcats hem parlat amb David Martín, seleccionador espanyol de waterpolo. Va ser escollit ahir a la gala 'Festa de l'Esport Català' com el millor entrenador català de l'any. El premi és fruit dels bons resultats que ha estat recollint al llarg dels últims anys. L'èxit ha arribat després de moltes hores d'esforç i treball amb l'equip. Va agafar el càrrec a la selecció nacional el 2017. El 2018 ja va aconseguir un subcampionat d'europa a Barcelona i, un any més tard, es va proclamar subcampió del món a Gwangju. El gener de l'any passat va tornar a quedar-se a les portes del Campionat d'Europa, a Budapest, i va aconseguir la segona posició. Ara, el seu pròxim objectiu són els Jocs Olímpics de Tòquio.

