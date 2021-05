Desmarcats - Oriol Mohedano, entrenador de l'Angkor Tiger FC

Oriol Mohedano és de Creixell però actualment està vivint a Cambodja, on és entrenador de futbol de l'Angkor Tiger FC.

La Covid-19 a Cambodja

Actualment a Cambodja hi ha 20.000 casos de contagi per Coronavirus i 130 morts en una població total de 16 milions d'habitants. Mohedano diu que "sembla que no són dades molt crítiques però hi ha molta preocupació i socialment hi ha molta por".