El Borja és el gastronòmik que arrenca el primer programa. Un noi sensible i molt intens que li agrada cantar i anar al gimnàs.

El Carlos sorprèn elaborant tres tapes que presenta dins una gàbia que el Borja ha d'obrir desxifrant un codi. El Fran intenta enamorar les papil·les gustatives del Borja a través d'un brownie que decora amb una nota musical. I el Roger prepara una superquiche acompanyada d'un codi QR amb la seva cançó preferida. El Borja s'enamora de la quiche del Roger, ja que considera que és el plat que és més bo. La proposta del Carlos no li acaba d'agradar. I el brownie del Fran el troba dur com una pedra.

La cita

A la cita, el Borja i el Roger s'agraden físicament, però sembla que no acaben de fer match ni en el tema intel·lectual ni tampoc amb les aficions. La cita no és una explosió d'amor, però passen una molt bona estona que no oblidaran mai.