A l'últim capítol de la temporada d'' Helvètica ' no ens vam posar pas nostàlgics sinó que ens vam acomiadar mirant al futur. Com a gran protagonista del capítol vam tenir les noves tecnologies aplicades al disseny, no obstant això, vam aprendre que, per molt que la tecnologia ens proporcioni unes eines imprescindibles amb què fer projectes innovadors i únics, aquesta no sap dissenyar per ella mateixa. Necessita una ment creativa al darrere. Com hem vist al llarg de tota la temporada.

La primera parada de la Flora Saura va ser a Vasava Studio per trobar-se amb l'Enric Godes i el Bruno Sellés. Per ells, la pandèmia ha canviat la forma amb què ens relacionem i afirmen que no hi ha marxa enrere. Si la tecnologia ja estava implantada en la comunicació entre persones, ara encara tindrà més presència. Ells dos són dissenyadors digitals, però també se'ls podria considerar mags per les meravelles visuals que aconsegueixen. I és que ens van ensenyar dos dels seus últims projectes i ens van semblar autèntics encanteris. Un d'ells és un projecte que van fer per Adobe: can convertirà un dens estudi de tendències en una experiència audiovisual dinàmica i fàcil de digerir. I l'altre, un projecte per HP, qui els va demanar una pàgina web que els permetés exposar els seus productes com si fos un estand d'una fira. Van aportar les característiques d'aquesta experiència presencial al format digital!

La segona parada de la Flora va ser al Museu d'Art de Sabadell, on es va trobar amb en Lluís Campmajó, artista visual i director d'art. Ja fa anys que es dedica al mapping: a través dels projectors utilitzen la llum per projectar imatges sobre l'arquitectura dels edificis. Sens dubte, un disseny a gran escala! Entre els seus projectes trobem un audiovisual que commemorés el bicentenari de la Casa Fàbrica Turull: va decorar l'espai amb sis projectors que desprenien la revolució industrial de Sabadell a través de la llum.

L'última parada de la Flora va ser amb en Conrad Roset Tenllado per parlar de videojocs i projectes que van més enllà. Fa anys el Conrad era il·lustrador analògic, dels de tota la vida, però quan va descobrir les possibilitats del món digital va tenir una idea que li ha aportat un èxit ben gran: crear GRIS. Es tracta d'un videojoc, tot i que en Conrad diu que, per ell, més que un videojoc és com una experiència artística i audiovisual. El joc està carregat d'il·lustracions, de nivells en què, a poc a poc, el món passa de ser blanc i negre a omplir-se de colors, i d'una banda sonora què té un pes molt important en el desenvolupament de la història. De fet, és precisament la història, emocional i inspirador, el que ha fet que moltes persones s'hi hagin pogut sentir identificades. Si no coneixíeu el videojoc, ja tardeu a provar-lo. El seu èxit ha estat tan gran que només cal que busqueu la paraula 'GRIS' al Google i ho comprovareu!

Videojoc GRIS a Helvètica i el disseny digital

En la seva secció, l'Òscar Dalmau també ens va parlar de videojocs. Però, en aquest cas, un de ben diferent... més intens! El seu convidat va ser l'Àlex Roca, soci d'Anarkade, empresa de videojocs. Van parlar de Rawal Rumble, un videojoc inspirat en una Barcelona apocalíptica on regnen el caos i les referències als carrers de la nostra ciutat. Estacions de metros inspirades en estacions reals, personatges que són típics dels nostres barris i fins i tot botigues i sales de ball que ens són molt familiars. L'estètica dels videojocs és ben especial: està inspirada en els videojocs d'abans, amb un estil pixel i seguint una forma de jugar clàssica, amb consola o màquines recreatives d'abans.

Rawal Ramble a Helvètica i el disseny digital

I per últim, la Júlia Solans ens va parlar de l'evolució del disseny gràfic a través dels nostres propis ordinadors. Ens va parlar d'un nom concret: la Susan Kare, qui va tenir un paper important en els primers anys dels ordinadors Mac que Apple va crear l'any 1984. Ella va ser qui va dissenyar les característiques icones del Mac, una iconografia que avui dia continuem fent servir i s'ha estès per tot el món digital en forma, també, dels actuals emojis!

Il·lustració de Júlia Solans a Helvètica i el disseny digital

Amb aquest capítol acabem una primera temporada on el disseny ens ha demostrat que ens envolta constantment: des de la nostra roba fins als logotips dels nostres cotxes o el tetrabric de llet que bevem al matí. Del capítol dedicat a la tipografia fins aquest, el disseny digital, hem comptat amb un nombre ben gran d'experts del disseny i els seus infinits camps de treball que ens han descobert grans obres d'art, anècdotes del passat, realitats del present i ens han fet qüestionar preguntes sobre el futur. Hem vist quin ha estat el paper al llarg de la història i ara ens toca pensar: cap a on evolucionarà el disseny? Esperem veure-ho tots plegats un altre cop!