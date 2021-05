Santa Margarida i Els Monjos (Alt Penedès) ha estat agraciada aquest diumenge amb el sorteig de l'ONCE del Dia de la Mare, que ha deixat 20,96 milions d'euros en premis a la localitat. Concretament, hi ha caigut un gran premi de 17 milions d'euros i 99 butlletes més han estat agraciades amb 40.000 euros cadascuna. Segons ha informat l'entitat, és la primera vegada que aquest sorteig toca íntegrament a Catalunya.



20.960.000 euros repartits



En total, Sergi Coral, venedor de l'ONCE des de 2018, ha repartit 20.960.000 euros entre els seus clients habituals al voltant de la gasolinera "Els Pins" i del Bar 'El Pinxito', així com una petita part del total en el mercat de la localitat, entre llocs i clients d'aquesta petita localitat pròxima a Vilafranca del Penedès, al sud de Barcelona.

Sergi Coral, venedor de l'ONCE des de 2018





"Ho he donat tot, tot. Estic contentíssim per haver donat tanta felicitat a tanta gent", comentava Sergi, minuts després de conèixer la notícia. "M'està cridant tothom. És, naturalment, el premi més gran que he repartit en els tres anys i mig que porto com a venedor. Ja m'hauria agradat quedar-me algun cupó, però el meu treball és repartir il·lusions i estic súper feliç d'haver-les donat en un dia tan especial per a les mares i les famílies", va afegir Sergi.