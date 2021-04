El fotoperiodista ha tornat als Balcans per ensenyar la realitat actual dels nens que va fotografiar fa 25 anys durant el setge de Sarajevo. Una experiència que ha volgut mostrar en el documental "Àlbum de postguerra", que s'estrena el pròxim dimecres 5 de maig als Cinemes Girona de Barcelona.

Per al reporter, guanyador de premis com el d’Ortega i Gasset, les guerres no acaben quan ho diu Wikipedia, sinó que continuen mentre les conseqüències segueixen afectant a les persones que les sofreixen.

Fotograma del documental 'Àlbum de postguerra'

Retrobaments inesperats Rodat a la fi de 2019, gràcies a aquest documental el periodista va poder trobar-se amb Edo Osivcic, qui de nen guiava als periodistes per a entrar en la destruïda Biblioteca Nacional, o als nens que jugaven a bàsquet entre edificis massacrats, Jasmin Lopardija i Damir Abdulkerim. Aquest va acabar sent jugador de bàsquet professional, encara que es va acabar retirant per una lesió fruit de la desnutrició de la guerra. També es va retrobar amb Ànima i Selma Žigo, les germanes que es gronxaven al costat dels tancs de l'ONU en una ciutat on els habitants tractaven de desenvolupar les seves vides entre bales i bombardejos. Fotograma del documental de Gervasio Sánchez Nens, avui adults, que estan millor que llavors perquè "estan vius", però les vides dels quals s'han vist profundament afectades per aquesta espècie de "postguerra eterna". "Ells són els que estan vius perquè a Sarajevo va haver-hi 1.601 nens i adolescents morts i uns quants milers més ferits, alguns molt greus, amb amputacions, cecs, orfes...", comenta Gervasio Sánchez en una entrevista a l'Agència EFE.