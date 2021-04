Gemma Mengual: "Em van demanar que entrenés el Pau, ens vam engrescar i vam formar el duo"

Gemma Mengual i Pau Ribes són història de la natació artística. L'any 2015 van formar la primera parella espanyola en un campionat. I va ser en un Mundial, a Kazan; el primer torneig a acceptar la modalitat mixta. La medallista olímpica es va llençar a l'aigua de nou per competir al costat del Pau, a qui va començar a entrenar per preparar-lo pel Mundial. Finalment, tots dos van tornar a competir i de la millor manera: junts i fent història.

De l'entrenament a la competició

Pau Ribes volia tornar a competir després de retirar-se. I ho volia fer al Mundial de Kazan. La seva entrenadora va ser la Gemma Mengual i, sense saber-ho, va acabar sent la seva parella dins l'aigua: "em van demanar que l'entrenés per veure si era possible que arribés en forma al Mundial. El vaig començar a entrenar, ens vam engrescar tots dos i li vaig dir de fer el duo", confessa la medallista olímpica.