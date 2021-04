Dues persones han mort en un incendi en els baixos d'un bloc de pisos a Cassà de la Selva, segons han informat els Bombers de la Generalitat, que han assistit al lloc dels fets amb 10 dotacions. El foc s'ha originat cap a les 8.42 hores al número 51 del carrer del Raval, un edifici de planta baixa més quatre pisos. Una de les intoxicades ha estat traslladada a l'Hospital Santa Caterina de Girona i tres més han estat donades d'alta al mateix lloc de l'incendi. Tot apunta que l'incendi ha estat provocat per la manipulació de la instal·lació elèctrica que hauria provocat un curtcircuit.

“Miquel Sàmper apunta a "la manipulació de la instal·lació elèctrica" com la possible causa de l'incendi de Cassà de la Selva. El pis estava ocupat | @RTVECatalunya pic.twitter.com/OLYsU96Fmx “

Cossos en mal estat

Segons fonts properes al cas, el cossos de les víctimes mortals s'han localitzat en una zona propera a un cel obert. El cap de l'ABP Gironès Pla de l'Estany, l'inspector dels Mossos d'Esquadra, Xavier Domènech, ha concretat que els cossos de les dues persones que han mort estan en molt mal estat i que segurament caldrà recórrer a l'ADN per poder confirmar-ne la identitat. A les onze del matí ha arribat la forense per fer l'aixecament dels cadàver. "Ja hem informat el jutjat de guàrdia i treballem conjuntament seguint les seves directriu per determinar les causes de l'incendi", ha afegit Domènech.