Un 21% de les llars ateses per Càritas no tenen cap ingrés econòmic ni ajudes, com l'Ingrés Mínim Vital o la Renda Garantida de Ciutadania, segons les dades de l'informe sobre l'impacte de la tercera onada de la Covid-19. Les dades indiquen que aquestes ajudes tan sols arriben a un 7% de les famílies ateses per l'entitat.

01.04 min Un 21% de les llars ateses per Càritas no tenen cap ingrés econòmic ni ajudes | Marga Esparza

"Obre els ulls: una lectura social i ecològica de la pandèmia" Per aquest motiu, Càritas de Barcelona ha inaugurat aquest dilluns una exposició, sota el títol "Obre els ulls: una lectura social i ecològica de la pandèmia", que acosta les conseqüències socials de la crisi de la COVID-19 mitjançant una selecció d'imatges i vídeos. L'exposició, que pot visitar-se de manera gratuïta en el Museu Diocesà de Barcelona, al costat de la Catedral, ha estat presentada als periodistes per l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Juan José Omella; el director de Càritas Diocesana de Barcelona, Salvador Busquets; la cap d'anàlisi social i incidència d'aquesta entitat, Miriam Feu; i el director del Museu Diocesà, Robert Baró.

Som capaços d'entendre el que la pandèmia ens està explicant? L'exposició vol que el visitant es pregunti si "som capaços d'entendre el que la pandèmia ens està explicant", al mateix temps que vol ser un agraïment a tots els col·laboradors de Càritas -socis i donants, empreses i entitats, treballadors i voluntaris-. Els fotògrafs Sandra Balcells, Dani Codina, Javier González, Pepe Navarro i Mingo Venero són els autors de 40 imatges que visibilitzen "el sofriment, l'angoixa, la solitud o la desesperança" dels últims mesos, però també l'allau de "solidaritat" que ha tingut lloc. A més de vídeos i altres obres, la mostra compta amb una il·lustració titulada "cartografia d'una emergència crònica" i una habitació de tot just 10 metres quadrats, un quart que exemplifica "on han hagut de passar el confinament el 40% de les persones ateses per Càritas".