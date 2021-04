Mia Ordeig: "He estat tretze mesos sense poder menjar un entrepà"

Avui ens ha visitat al Desmarcats una llegenda de l'hoquei patins, el Mia Ordeig, encara que a ell se li fa estrany que l'anomenin així. Format al Voltregà, va jugar al Vic i després al Barça, on va conquerir 20 títols en set temporades. Com a internacional també va aixecar quatre Mundials, quatre Europeus i una Copa de Nacions, sent peça clau d'una selecció de somni, que no va perdre cap partit en 10 anys.

Una lesió que ho va canviar tot El destí, que, segons ell, l'havia fet estar sempre al lloc i moment adequats pels èxits, li va girar l'esquena el 7 de març de l'any passat, quan en un partit de Lliga, una bola el va impactar a la mandíbula. D'aquesta lesió, encara no s'ha recuperat del tot: "Fa dos dies vaig poder menjar el meu primer entrepà", confessa el Mia, "he tornat a utilitzar les dents incisives, tretze mesos després". Entre riures, ha explicat que era un entrepà de pernil i formatge.



Sobre la seva lesió a la mandíbula: "Vaig tornar a menjar un entrepà fa dos dies"



�� https://t.co/O0ufTOWPah | #Desmarcats07A

�� A @la2_tve i @radio4_rne pic.twitter.com/XrgU247gls“ — Desmarcats (@desmarcats_rtve) April 7, 2021

Una retirada prematura A causa de la lesió, la decisió de deixar de jugar es va precipitar: "No sé si va ser la gota, però va ser bastant decisiu per decidir plegar. La pandèmia també va afectar i no vaig ser l'únic, molts esportistes van fer el mateix", ha comentat. I quasi sense temps per pair la retirada, al maig va acceptar entrenar el Voltregà femení aquesta temporada. Feina gens fàcil, amb una pandèmia que ha castigat especialment els esports i equips modestos. El Voltregà es juga aquest cap de setmana l'accés als playoff de la Lliga: "No hem fet la segona fase que esperàvem. És cara o creu, hem de guanyar tant sí com no", ha assegurat.



�� https://t.co/O0ufTOWPah | #Desmarcats07A

�� A @la2_tve i @radio4_rne pic.twitter.com/TAWr3Iwo4c“ — Desmarcats (@desmarcats_rtve) April 7, 2021