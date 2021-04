Mati Ortiz: "Som les favorites per guanyar la Copa"

Aquest divendres, comença la Copa de la Reina de waterpolo. Els vuit equips participants enguany són catalans. Un d'ells és el Club Natació Sabadell, que ha guanyat les quatre últimes edicions. Una de les seves jugadores més veteranes és la Mati Ortiz, defensora de boia.

Un objectiu clar El primer rival de l'Astralpool Sabadell serà el CN Sant Feliu. Les jugadores de David Palma els ha tocat el costat del quadre més fàcil: "Hem tingut sort. Hi ha hagut anys que ens tocava a la primera ronda un rival fort", confessa la defensora. Conscients del seu objectiu, tenen clar que "si fem les coses ben fetes, no hauríem de patir per arribar a la final, ho tenim tot de cara", assegura.



L'equip vallesà té l'objectiu clar: la Copa



L'equip vallesà té l'objectiu clar: la Copa

��A @la2_tve i @radio4_rne pic.twitter.com/jgx7Mz5dd3“ — Desmarcats (@desmarcats_rtve) April 7, 2021

Hegemonia vallesana

Les jugadores del Sabadell no tenen por d'afirmar que volen títol: "És cert que aquest any les coses estan canviant. Hi ha més equips que estan lluitant i demostrant un alt nivell. Però per mi, som les favorites", assegura la Mati.



��‍♀️ Preparada per la Copa de la Reina



�� https://t.co/O0ufTOWPah | #Desmarcats07A

�� A @la2_tve i @radio4_rne pic.twitter.com/DBVbRlzNKV“ — Desmarcats (@desmarcats_rtve) April 7, 2021