ERC urgeix Junts i la CUP a arribar a un acord més enllà de la investidura

Les negociacions per formar govern tenen el primer repte divendres, amb la constitució del Parlament. El candidat d'ERC, Pere Aragonès, té pressa per tancar un acord i vol que sigui "sòlid i ferm" per governar els pròxims 4 anys. Un acord, ha dit durant la seva intervenció al Consell Nacional del partit, per revertir d'una vegada la repressió, per aconseguir l'amnistia i avançar cap a l'autodeterminació".

Aragonès ha insistit en la necessitat d'apartar el vetos creuats i comptar amb suports amplis, també els dels Comuns. En aquest mateix sentit, el president d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat deixar de banda "temptacions egoistes" per poder fer un govern ràpid.

Ni la pandèmia ni la repressió descansen, per això és urgent arribar a un acord sòlid i ferm per governar i poder reconstruir el país, aconseguir l'amnistia i avançar cap a l'autodeterminació.

Obligat moralment a presentar-se Des de les files socialistes, Salvador Illa ha assegurat que els resultats electorals obliguen a obrir nous temps a la política catalana i no a repetir fórmules "que han fracassat". En la seva intervenció al Consell Nacional del partit, Illa ha recordat que els socialistes van guanyar les eleccions el 14-F i tenen "el dret, la legitimitat i l'obligació moral" a presentar-se a la investidura. Salvador Illa ha criticat amb duresa l'absència de representants de la Generalitat en l'acte del 70è aniversari de SEAT, presidit pel Rei Felip VI i el president del Govern, Pedro Sánchez. "Quan el Govern planta la Seat està jugant amb el progrés econòmic dels catalans i dels treballadors", ha assegurat. “ ¿¿¿@salvadorilla:



¿Quan el Govern en funcions de la Generalitat planta SEAT no està fent boicot al rei ni al president Sánchez: està jugant amb el progrés econòmic dels catalans i catalanes.

#PSC/¿¿ pic.twitter.com/NJrPwWKQls“ — Socialistes PSC/¿ (@socialistes_cat) March 6, 2021