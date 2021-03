Laporta: "Vaig deixar un dels millors llegats de la història del Barça"

El candidat a la presidència del Futbol Club Barcelona Joan Laporta atén el nostre company Albert Hernández, dos dies abans de les eleccions del club blaugrana.

Laporta vol recuperar el seu model

El 'Barçagate' i les detencions a l'expresident Bartomeu i la seva cúpula han irromput com un dels temes més importants d'aquesta campanya: "Això no té res a veure amb els candidats que ens presentem. En tot cas, només amb alguns que han estat vinculats en aquest model de club que no ha acabat de funcionar", apuntava Joan Laporta, deixant entreveure, sense confirmar-ho, que es referia a Toni Freixa. En aquest sentit, Laporta va treure pit del seu mandat, anterior al de Bartomeu i Rosell, entre 2003 i 2010: "Com a president, vaig deixar un llegat del qual estic molt orgullós, un dels millors de la història a 'Can Barça', per no dir el millor. I crec que ells després no van fer les coses bé".