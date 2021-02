El músic vallesà Joan Garriga, al llarg de la seva extensa trajectòria, ha col·laborat amb músics i artistes d’arreu del món. A Catalunya, a més, s’ha relacionat sempre, a dalt i a baix dels escenaris, amb qui ell considera els seus grans mestres: els rumbers gitanos. La música gitana d'arreu del món, diu el Joan, és reconeixible sempre i és quelcom que els gitanos tenen a flor de pell:

"El que em fascina de l'idioma gitano, en general, és que viuen la musicaliat a flor de pell. Parlen cantant. Tenen una manera de fer i uns paràmetres molt allunyats del que jo he viscut i apropar-t'hi és molt bonic, és bonic fer-ho el més teu possible, i aprendre."

Joan Garriga, Muchacho i Johnny Tarradellas cropper

Amb Muchacho, músic que va tocar amb ell durant l’època de La Troba Kung-Fú, en Joan fa un passeig pel carrer de la Cera, epicentre mític de la rumba catalana. Allà es troba amb Johnny Tarradellas i Peret Reyes, dues autèntiques llegendes de la rumba de casa nostra. Peret i Tarradellas van treballar amb el mític Peret, rei de la rumba, i plegats van formar, als anys 90, el grup Chipén. Amb ells descobreixen, entre altres coses, com tocar el ventilador, una tècnica per la qual, segons el Johnny, no hi ha truc:

"només cal tenir un cable connectat a l'amplificador i l'altre al cor." També visiten el carrer dels Salvador, on va néixer el Peret, i el recorden amb l'altre Peret (el Reyes) cantant la cançó "Pensant en tu".

Joan Garriga, Muchacho i Peret Reyes cropper

El Joan Garriga, el Muchacho, el Johnny Tarradellas i el Peret Reyes acaben el dia com s'acaben les trobades rumberes: amb música per celebrar la vida. S'uneixen a la festa el Jack Tarradellas i el "Rambo", i tots junts s'arrenquen a tocar un dels temes que més han sonat al barri, al carrer de la Cera: "La rumba de Barcelona".

La rumba, pel Joan Garriga, és només un dels gèneres dels quals beu la seva música, que és riquíssima en influències. El Muchacho parlant sobre la relació d'en Joan amb la rumba, diu:

"El que em va enamorar del meu amic Joan Garriga és que es va enamorar de la rumba. Ell ja era rumbero. Ell és rumbero, encara que no ho digui. Les seves ganes de posar sempre palmes, guitarres, em recordava al Gato Pérez, a les seves cançons. M'agrada seva facilitat i la seva manera de fer-te entendre les cançons, siguin en català, en castellà, o en anglès."