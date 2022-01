GIGANTES , es una serie que busca sumergirse en la vida de personajes que forman parte de nuestra historia reciente y a los que creemos conocer bien , pero ...nos van a sorprender, pues cuando se inicia un viaje a los paisajes más lejanos de infancia , aparece poco a poco la persona que siempre estuvo ahí tantas veces oculta .

Son personajes a quienes la vida colocó en escenarios bajo focos tan potentes, que nos han impedido apreciar los más pequeños detalles y emociones que en estas entrevistas, nos han regalado con generosidad .

Ha sido un privilegio bucear en su biografía, en sus sueños y fracasos , en sus miedos y certezas.También en su proyección pública y profesional. Nos han recibido en sus casas y lugares queridos rodeados de los objetos y recuerdos más personales Con sus familias amigos y colaboradores. Son entrevistas íntimas que van a sorprender y emocionar, pues es en esa corta distancia, donde crece de verdad un personaje , un ser humano fuera de horma , hasta convertirse en un GIGANTE.

Compartir con vosotros esta experiencia ha sido el motivo por el que he vuelto a la Casa tras una larguísima ausencia.

Gracias por acompañarme en este viaje

Mari Cruz Soriano

Presentadora de 'Gigantes de La 2'

“ Llegué a Television Española en el País Vasco pertrechada de una cierta ingenuidad muchas ganas de trabajar y mis robustos dieciocho años . Eran tiempos amargos para la convivencia . Apenas 24 meses después debuté en Prado del Rey el 13 de Septiembre , a las 13 horas y en el estudio 13 . Quién dijo miedo ?

El trece es sin duda el número que me ha adjudicado la veleidosa Fortuna . Y sigue empecinada en ello !

He pasado media vida explicando porqué me fui en el cénit de mi carrera , la otra media explicando porque no volvía y cuando por fin un buen día nadie me lo preguntó , decidí regresar pues largos años de entrevistas con personajes apasionantes me han empujado a compartir con vosotros algo de lo que me han enseñado estos grandes maestros . Y es que una vida de excelencia profesional y personal tiene como ingrediente infalible el talento .Además de la fuerza , sensibilidad y coraje para llevarlo al lugar que le estaba destinado .

Tendrán valor sus experiencias en estos días de nuevo agitados ?

Son Gigantes, grandes protagonistas de nuestro tiempo , llegados de lugares geográfica e ideológicamente distantes entre sí , pero con las mismas ganas de aportar su experiencia para ayudarnos a continuar trabajando juntos el futuro , que falta hace.

Espero que sus historias os resulten tan fascinantes como a mí y a todos quienes me han acompañado en este hermoso viaje “