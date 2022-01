Documentos TV. "Del podio al olvido"

¿Por qué es tan difícil para algunos deportistas de élite retirarse? ¿Se echa de menos la alta competición? ¿Cómo se adaptan a su nueva vida sin aplausos y sin reconocimiento? ¿El éxito deportivo garantiza un éxito profesional?.

El RETO DE EMPEZAR UNA NUEVA VIDA

La retirada de los deportistas, especialmente los más célebres, siempre nos impactan. Nos quedamos sin ídolos. Pero ellos tienen que empezar una nueva vida, tienen que aprender a vivir en un marco completamente distinto, con otras referencias. No todos lo logran.

02.06 min A todo deportista le llega el momento de la retirada, es ley de vida. Pero dejar la competición no es nada fácil y lo hemos comprobado estos días con David Cal. Dos grandes leyendas del deporte español han contado a María Escario cómo es esa hora del adiós.

Los jóvenes que hoy se dedican a la alta competición también se entrenan para su retirada buscando una formación alternativa. Pero no siempre ha sido así. Y el día que llega, no es fácil.

04.37 min En las últimas semanas hemos vuelto a ver el dificil ocaso de grandes estrellas del deporte como Michael Phelps, Paul Gascoigne o Andreas Brehme. Según un informe de la revista 'Sports Illustrated', el 60 por ciento de los jugadores de la NBA se arruina a los cinco años de su retirada. La realidad demuestra que la vida después de la competición también necesita entrenamiento.

Los cambios físicos, psicológicos y económicos tras la retirada de la alta competición no siempre facilitan ese tránsito. No todos están preparados y es más difícil para cientos de deportistas -muchos de ellos desconocidos- que dedicaron sus mejores años a la práctica deportiva.

EL DUELO DE LA RETIRADA

Documentos TV se acerca a la vida cotidiana de un grupo de deportistas que en su día fueron considerados héroes. Ocuparon portadas y titulares por sus éxitos deportivos. Hoy viven en el anonimato tratando de rehacer sus vidas tras lo que se conoce como “el duelo de la retirada”.

Psicóloga y psicoanalista, vivió dos retiradas: como gimnasta y como entrenadora. tve

“El deporte es como si fuera un mundo dentro de otro mundo. Pero uno tiene que darse cuenta de que es un mundo pequeño desde el que luego hay que salir al grande“

“El deporte te hace creer que uno puede vivir en una ilusión. A veces digo que el deporte es como si fuera un mundo dentro de otro mundo. Pero uno tiene que darse cuenta de que es un mundo pequeño desde el que luego hay que salir al grande. Eso sería una de las grandes decepciones del deporte: el pensar que uno va a tener reconocimiento para siempre o que uno va a tener perfección para siempre” nos cuenta María Fernández Ostolaza, psicóloga y psicoanalista, que vivió dos retiradas, como gimnasta y como entrenadora.

ALGUNAS VOCES DEL DOCUMENTAL

Hemos recogido las reflexiones de un grupo de deportistas que entregaron los mejores años de su vida al deporte y que se enfrentan con mayor o menor dificultad a unos retos muy distintos tras abandonar su pasión.

Exsaltador de longitud. Logró el bronce en los JJOO Atenas 2004. tve

"Aunque pensemos que el deporte nos ha dado todo, cuando terminas ahí eres una persona más en un mundo laboral muy amplio"

Ex-gimnasta. Medalla de plata en Barcelona 92 tve

"Para mí fue un poco difícil la retirada. Nos sentimos como solos, perdidos..."

Una de las mejores jugadoras del balonmano español. tve

"No te esperas que una vez terminas tu carrera, ya no existes para nadie"

Judoka, diploma en los JJOO Pekín 2008 tve

"Cuando acabas tienes un año o dos que estás y no estás"

Una de las jugadoras que más veces ha vestido la camiseta de la selección femenina de baloncesto. tve

"No eres consciente de cuándo va a pasar, ni te lo planteas. Muchas veces no quieres ni oírlo. Ya llegará y cuando llegue, ya veremos"

ExTriatleta. Campeona del mundo. tve

"Yo con 35 años me vi como una niña de 10: no he estudiado una carrera, no tengo experiencia laboral, no me he relacionado con personas ni socialmente. Digo ¿dónde voy? ¿Quién me va a querer a mí?"

Uno de los mitos del fútbol sala en nuestro país. Autor de 'Cuando el deporte te abandona' tve

"Cuando te retiras tienes que pasar un duelo, como cuando fallece alguien. Es un momento de tristeza, melancolía. Se te juntan muchos sentimientos y tienes que reinventarte".

Todo un mito del atletismo. Consiguió la primera medalla olímpica para el atletismo español. Recientemente se enfrentó a la experiencia del paro. tve

"No he querido pedir limosna, quiero un trabajo porque sé que voy a morir con las zapatillas puestas. Pero no has de vivir del recuerdo, has de tirar hacia adelante”.

EL LADO MENOS CONOCIDO DEL ÉXITO

El testimonio de estos deportistas de diferentes generaciones es una muestra de las dificultades con las que se han tenido que enfrentar y para la que no estaban preparados.

“Del podio al olvido” es una reflexión sobre las secuelas psíquicas, físicas y económicas de la retirada tras la alta competición. El lado menos conocido tras el éxito deportivo.

FICHA TÉCNICA: Guión: Curro Aguilera. Realización: Aurora Llorente. Imagen y sonido: Felix Martín, Iván Bayón, Javier Giné, Tania Arrillaga, Luis Miguel Pavón, Sergio Rodríguez y Pedro Fernández Varas. Montaje: Eulalia Morcillo. Posproducción: Chema Giné. Locución: Pablo Calvo. Documentación: Pool de programas de Prado del Rey / Servicios informativos Torrespaña. Ambientación musical: Ángeles Rodríguez. Sonorización: Senén Feito. Producción: Santiago Muñoz/Silvia Leiro