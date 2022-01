Los trastornos alimentarios son mucho más que una moda o una enfermedad nutricional, constituyen una enfermedad psiquiátrica, clasificada como tal en el manual de trastornos mentales. Además, tienen un alto riesgo de cronificación, una cuarta parte de quienes los padecen puede mantener los síntomas durante muchos años o, incluso, el resto de su vida.

‘En los trastornos de conducta alimentaria el porcentaje de mortalidad está en torno al 8 ó 10 %, el más alto dentro de las enfermedades psiquiátricas’, explica Montse Sánchez, directora del Instituto de Trastornos Alimentarios, de Barcelona, quien insiste en la frecuencia de recaídas en estos pacientes ‘para prevenirlas hay que plantear tratamientos de entre 4 ó 5 años con el fin de hacer un seguimiento prolongado’.

‘Documentos TV’ hace un acercamiento a un mundo de miedos ocultos, de soledad y de profundo dolor en el que el peso y la delgadez extrema son sólo la punta del iceberg de una enfermedad mental que causa estragos en quienes la sufren y en sus familias, especialmente en el caso de los crónicos.

Natalia



Natalia lleva treinta años conviviendo con la anorexia nerviosa. Ha pasado gran parte de su vida ingresada en diferentes hospitales y ha estado varias veces al borde de la muerte. Su enfermedad ha afectado profundamente a su familia, que lleva alrededor de 160.000 € gastados en su curación. ‘Hubo que sacarla sedada y en ambulancia y la tuvieron que poner en una habitación sola, atada, porque se sacaba las sondas’, explica su madre. ‘Veía que me estaba muriendo y no era capaz de ponerme nada en la boca’, recuerda Natalia de la situación vivida en uno de sus ingresos.

alex

Alex tiene 37 años, es triatleta y nadador de ultrafondo, lleva más de veinte con bulimia nerviosa y ha protagonizado tres intentos de suicidio. Ahora, en claro proceso de recuperación, reconoce que su vida ha sido ‘como si hubiera entrado en un coma profundo cuando tenía 14 años y me despertase ahora, con 37. Sus esfuerzos se centran en reiniciar una vida familiar, social y laboral, aunque los años de enfermedad han dejado sus huellas. ‘Era un monstruo, yo le tenía miedo’ dice su hermana.



Un aspecto que destacan los especialistas es el adelanto en la edad de inicio de estos trastornos. ‘La tasa de ingresos en menores de 12 años se ha triplicado en los últimos 5 años’, afirma Montserrat Graell, coordinadora del Servicio de Psiquiatría y Psicología y de la Unidad de Trastornos de Alimentación del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, de Madrid. La madre de una niña de 9 años que ha permanecido ingresada en esa unidad cuenta a ‘Documentos TV’ el impacto recibido al saber que su hija, tan pequeña, se enfrenta a la anorexia nerviosa. ‘Es una niña que todavía cree en los reyes magos y que estando ingresada recibió la visita del ratoncito Pérez’.

Lali tve



El documental ‘El peso de la vida’ también hace el seguimiento del embarazo de Lali, una auxiliar de enfermería de 29 años, todavía en tratamiento tras diez años de anorexia nerviosa. ‘Cuando me enteré de que estaba embarazada, mi primer pensamiento fue ‘voy a coger peso’, reconoce. Lali explica su angustia cada vez que tiene que pasar por la báscula y comprobar que su cuerpo está cambiando, pero también su determinación de no olvidar ‘Yo me ha he visto muy mal y no quiero olvidarlo, porque si lo olvido es cuando puedo recaer, porque a mí ya me explicaron que esta enfermedad se duerme, pero no desaparece’

maria tve

‘No es de niñas tontas ni de niños tontos, es una enfermedad psiquiátrica y se está tomando como ‘bueno, ya se le pasará, es la edad’ no, no es la edad, es la vida’, explica María, de 30 años, enferma de anorexia nerviosa restrictiva desde hace 19 años y actualmente ingresada en una clínica de Barcelona con dos lesiones graves e irreversibles, secuelas de los estragos causados por la enfermedad.

El pronóstico y la evolución de los trastornos alimentarios, como la anorexia o la bulimia, van a depender en gran medida del diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado que reciba el paciente. ‘La idea fundamental es que si estos pacientes se diagnostican a tiempo y se tratan, el pronóstico tiene que ser bueno’, asegura Ángel Villaseñor, psicólogo clínico de la Unidad de Trastornos de Alimentación del Hospital Niño Jesús, de Madrid.

titulo tve