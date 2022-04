Â¿QuÃ© libros de cocina consultan los grandes chefs?

Los grandes chefs de nuestro país también tienen sus preferencias lectoras a la hora de consultar un libro de cocina o buscar inspiración. ¿Qué libros están en la mesilla de cabecera de los grandes cocineros españoles?

Martín Berasategui, Paco Roncero, Jordi Cruz, Sacha Hormaechea, Sergio Fernández, Andoni Luis Aduriz, Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y el presidente de la Real Academia de la Gastronomía, Rafael Ansón, nos desvelan sus lecturas gastronómicas de referencia.

Andoni Luis Aduriz: "On Food and Cooking"

On Food and Cooking: The Science and Lore of the Kitchen, de Harold McGee es la lectura escogida por Andoni Luis Aduriz, del restaurante en Mugaritz.

El autor de este libro, Harold McGee, está considerado una eminencia internacional en gastronomía y aunque escribió este volumen en 1984 no ha llegado a España hasta el año 2007. Su título en castellano: La cocina y los alimentos. Enciclopedia de la ciencia y la cultura de la comida.



