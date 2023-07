Especial Espriu, és un documental de Carmina Roig i realitzat per Sergi Castelar

Espriu deia que no tenia biografia, però, tal com remarca Agustí Pons, un dels seus biògrafs, els esdeveniments socials, polítics i personals que li va tocar de viure van marcar profundament la seva obra. Tan aviat com ens plantejaren a Sergi Castelar i a mi l’elaboració d’aquest “Especial Espriu” , vàrem tenir dues reaccions, la primera fou que ens atreia molt fer-lo, i la segona, no contradictòria amb la primera, era que teníem cert temor.

“Espriu és un escriptor difícil i un personatge, com es pot comprovar en el material d’arxiu de TVE, aparentment un xic distant i inaccessible“

Això darrer era raonable, atès que Espriu és un escriptor difícil i un personatge, com es pot comprovar en el material d’arxiu de TVE, aparentment un xic distant i inaccessible. Després, gràcies a aquest mateix material i a les intervencions dels convidats a l’Especial Espriu, ens adonarem que l’escriptor, si bé és un personatge que a priori infon un respecte, a mesura que es va coneixent l’obra i la vida, la seva humanitat transcendeix la distància. D’entrada, el que bàsicament ens ha interessat és apropar la figura d’Espriu a l’espectador.



Hem optat, doncs, per explicar tot allò que, encara que pugui semblar d’àmbit local - els mites de Sinera, o Sepharad, per exemple-, sense cap mena de dubte, forma un corpus universal. També hem volgut destacar el seu amor i defensa de la llengua catalana, els ponts del diàleg que ens uneixen més que no ens separen com a Antígona, la bellesa de la petita pàtria (Arenys, convertit en Sinera), el sarcasme valleinclanesc del grotesc, la saviesa del seu pensament, i tantes altres coses que en una hora són difícils de resumir. Se l’anomena el poeta de la mort, però també és el poeta de la vida, ja que mort i vida per a ell no són dues coses contradictòries.

“hem volgut destacar el seu amor i defensa de la llengua catalana“

També ens vàrem plantejar de quina manera podíem apropar de forma visual l’obra d’Espriu, per això vàrem optar per la poesia que és el llenguatge que potser es pot visualitzar més. Hem comptat amb dos actors, Joan Massotkleiner i Laia Martí, que han estat els encarregats de donar veu i presència a la poesia.

A l’hora de triar els poemes, ens hem decantat per aquells que fossin més reconeixibles o atractius per al públic català. Encabir la grandesa de l’obra d’Espriu és difícil en una hora, ja que és un escriptor que podria omplir molt més temps per la importància, bellesa i profunditat dels seus textos literaris.



Així, doncs, hem intentat ensenyar l’Espriu escriptor i l’Espriu home, i esperem, que l’espectador no se senti defraudat. Per acabar, i en aquests moments difícils , considerem molt oportú el parlament final de Primera història d'Esther (1948): "Penseu que el mirall de la veritat s'esmicolà a l'origen en fragments petitíssims, i cada un dels trossos recull tanmateix una engruna d'autèntica llum."