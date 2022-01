El programa “Entre Vinyes” s’emet cada diumenge a les 13:00 hores La 2 Direcció: Francesc M. López

En el capítol d’avui coneixerem la Denominació d’Origen Terra Alta.



La Terra Alta és un immens mar de vinyes. Un paisatge que, com el de les oliveres que també creixen a la comarca, expressa la promesa dels fruits de la terra: el raïm i l’oliva que l’home, des d’èpoques immemorials, ha sabut transformar en vi i oli, els dos pilars sobre els quals descansa la cultura mediterrània heretada dels avantpassats àrabs i romans.



La zona vinícola més meridional de Catalunya està situada entre el riu Ebre i les terres del Matarranya. Les serralades prelitorals calcàries de Pàndols, Cavalls i els Ports presideixen un paisatge espectacular. Aquí la vinya es conrea en terrasses, sovint naturals, amb diverses pendents (planes i costers) o en bancals a una alçada entre 300 i 500 m.



Les característiques diferenciadores dels seus vins són degudes a la mediterraneïtat del seu terrer i al predomini de les varietats de raïm tradicionals. La importància de la Garnatxa blanca i una cultura específica d’entendre la seva elaboració fan dels vins blancs elaborats amb aquest raïm, els que millor expressen el terrer i la cultura de DO “Terra Alta” i mereixedors d’un distintiu de garantia específic, el “Terra Alta Garnatxa blanca”.



El president de la DO Terra Alta, Jaume Descarrega, ens parlarà dels trets definitoris del vins produïts a la comarca, de la diversitat de terrers i de la garnatxa blanca.

Visitarem el Celler Edetària que de la mà de Joan Àngel Llaberia està guanyant quota de mercat en l’àmbit internacional gràcies a l’extraordinària qualitat dels seus vins.



A La Fou Celler, el seu propietari, Ramon Roqueta, ens parlarà de la seva arribada a la Terra Alta i com aquesta zona el va convèncer per a portar a terme la seva aventura empresarial lluny de casa seva, el Bages.



També anirem fins al Celler Bernaví per a que el seu propietari i impulsor, Marco Bernava, ens parli del seu projecte i com va arribar des d’Itàlia i es va enamorar d’aquesta terra per a fer possible el seu somni.



Amb la Carme Ferrer veurem el seu celler, el Celler Bàrara Forés que ens parlarà del reconeixement que tenen els seus vins de garnatxa blanca, de la tradició del seu celler i de la utilització d’adobs orgànics i productes naturals a les seves vinyes.



En aquest capítol dedicat a la Terra Alta us mostrarem dos Cellers Cooperatius: el de Batea i el de Gandesa. Dues institucions vitivinícoles amb anys de tradició en l’elaboració de vins i que han apostat per fer vins molt interessants abandonant l’etiqueta de “vins de taula” destinats al gran consum.



La nostra sommelier, Meritxell Falgueras, ens parlarà de les qualitats d’alguns dels vins més destacats de la DO Terra Alta.



Com a proposta enoturística en farem una ruta 4x4 per La Fatarella.

I acabarem amb el maridatge que ens prepararan des del restaurant de l’Hotel Moderno de Villalba dels Arcs amb un vi del Celler Xavi Clua.