Aunque solo tiene 20 años, cuando Jennifer Rubio pisó el escenario de Uno de Los Nuestros podía presumir de tener una amplísima trayectoria como cantante de orquesta. Perteneciente a una familia de músicos, a los tres años se subía con su madre a los escenarios para cantar junto a ella. Comenzó a cantar profesionalmente a los 14 y desde hace dos años es solista de La década prodigiosa.

"Vengo a Uno de Los Nuestros porque quiero subir de nivel, ser más conocida, que salgan más galas y si algún día puedo sacar un disco, que la gente sepa quien soy. También es un reto porque cantar en televisión es muy distinto a cantar en la orquesta en los pueblos, en la tele tienes menos libertad sobre el escenario y te cortas más", explica Jennifer en una entrevista a RTVE.es.

"Me gustaría cantar 'Contigo en la distancia'"

Anteriormente Jennifer había participado en dos programas musicales de la televisión de Castilla-La Mancha, pero ahora es la primera vez que canta ante toda España. En Uno de Los Nuestros ha debutado interpretando "El mundo" y "Mayonesa". Dos canciones con las que se lo ha pasado bien sobre el escenario, aunque admite que tiene todavía mucho que mostrar al público.

"No es que haya canciones malas, pero no es lo mismo cantar todas las canciones... A mi personalmente me gustaría cantar en este programa 'Contigo en la distancia' o alguna canción con coreografía", explica Jennifer, a la que el jurado del programa le planteó el reto de preparar en unos pocos minutos una actuación en la que algunos voluntarios del público le acompañaron bailando sobre el escenario: "Me lo pasé genial. Tenía que defender 'Mayonesa' a muerte y hacer un final espectacular con los bailarines voluntarios, que lo hicieron genial".

Jennifer volverá a Uno de Los Nuestros en la gala 5. De momento tiene buenas vibraciones porque reconoce que se sintió muy cómoda con la banda: "desde el primer momento he tenido mucho feeling con los músicos, en cuanto subí al escenario los sentí como mi propia banda, me mentí en su música".