La verema i una visió global de les 12 D.O. catalanes

El programa "Entre Vinyes" Equip del programa "Entre Vinyes":

Direcció: Francesc M. López

Guió: Francesc M. López, Montse Elias, Rosa Masip i Joan Sella

Assessorament i secció vins: Meritxell Falgueras, sommelier

Realització: Miquel Pinteño, Agnès Bibiloni i Xavi Royo

Producció: Isabel Blesa, Ari Breescó i Marc Royo

Imatge i So: Xavier Monistrol i Jordi Sánchez

Catalunya és terra de vins. El vi i la vinya formen part de Catalunya, de la seva cultura, tradició i paisatge des de fa més de dos mil anys.



Amb aquest primer capítol del programa ”Entre Vinyes” encetem una sèrie de producció pròpia de TVE-Catalunya que ens portarà a les diferents Denominacions d’Origen de Catalunya. A cada capítol veurem i gaudirem de diferents maneres de fer, d’entendre i d’estimar el vi i la vinya. I els seus protagonistes seran els productors, elaboradors, enòlegs, pagesos i especialistes del món de la vinya i del vi.



A través d’ells aprendrem i coneixerem la diversitat i la riquesa de les varietats que es conreen a Catalunya i que són l’herència d’una de les activitats productives més antigues que ha realitzat l’ésser humà. Aquesta presència ancestral ha convertit Catalunya en un país vitivinícola, on la vinya s’estén per una bona part del seu territori.

“El vi i la vinya formen part de Catalunya“

En aquest primer programa dedicarem un extens apartat a la verema. Un equip del programa ha enregistrat durant diversos dies, les diferents maneres de fer la verema a Catalunya. Podreu veure com es realitza la verema manual, la mecanitzada i també la que es fa de nit. Aquesta última és una tècnica que permet estalviar costos energètics. D'aquesta manera, el most arriba més fresc al celler i no cal destinar tanta energia a refrigerar-lo fins que arribi als 15 graus.

Gaudirem dels múltiples paisatges que dibuixen extraordinaris paratges on es desenvolupa la vinya arreu de Catalunya. Us mostrarem cadascuna de les nostres Denominacions d’Origen que tenen una especificitat orogràfica que les fan úniques.

Us oferirem una petita mostra dels cellers que veurem en els següents capítols. Hem enregistrat imatges de prop d’un centenar de cellers per a veure quins són els seus trets distintius i parlarem amb els seus responsables per a que ens expliquin de quina manera entenen el món del vi.

Mostrarem la diversitat de varietats de raïm que es produeixen a Catalunya, des de les més tradicionals fins a les originàries d’altres països, sense oblidar-nos de d’altres que s’han recuperat.

Entrevistarem a Jordi Bort, director general de l’Institut Català del Vi (INCAVI), per a que ens parli de la situació del vi a Catalunya, les característiques dels productes que s’hi elaboren i de l’impuls que des del seu organisme se li vol donar a l’enoturisme, entre d’altres temes. Un conjunt d’activitats d’oci que permeten als visitants conèixer la vinya des d’un munt de propostes turístiques.

I comptarem amb la presència de la prestigiosa sommelier Meritxell Falgueras que ens acompanyarà per a donar-nos consells i oferir-nos coneixements sobre el món del vi i les varietats de raïm que es produeixen a Catalunya. Amb la Meritxell Falgueras aprendrem a cada programa a gaudir del vi català amb una selecció representativa de vins destacats de cada D.O. i ens comentarà els seus trets i característiques principals. A les seves intervencions, la Meritxell Falgueras ens introduirà en el coneixement de diferents aspectes del vi i en la seva terminologia per a fer-la més assequible i comprensible a l’audiència.