Lucía Pérez ha realizado su primer ensayo en el Düsseldorf, el estadio en el que el próximo 14 de mayo se celebrará la final de Eurovisión 2011.

La representante de España en Eurovisión 2011 ha podido interpretar cuatro veces su "Que me quiten lo bailao". Para este primer ensayo, la cantante ha lucido una camiseta rosa, por lo que cabría esperar que en la gran final actúe con un vestido en tonos cálidos. Por su parte, los bailarines han vestido de blanco, algunos de ellos con leds luminosos incorporados.

Primeras impresiones positivas

“El escenario es espectacular, me sorprende lo grande que es todo, la organización que hay, los recursos que tiene, la potencia y calidad de sonido… ha sido una primera impresión buenísima, y después en el visionado me he visto bien”, ha dicho la cantante tras su actuación.

Aunque en los primeros ensayos tan solo se muestra una parte de la puesta en escena, sí que dan pistas sobre lo que se podrá ver en la final de sábado. En el caso de "Que me quiten lo bailao", todo hace indicar que al final de la canción habrá efectos pirotécnicos sobre el escenario, llenando de luz la puesta en escena.