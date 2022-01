Minuto a minuto de la primera gala de Destino Eurovisión

00:36 Ahora toca celebrar el logro, aunque con serenidad. Los candidatos han vivido dos jornadas muy intensas y la mayor parte de ellos están muy cansados, así lo celebrarán con tranquilidad en el hotel en el que están alojados. ¡Por cierto! Gio tambien se ha colado entre la lista de Trending Topics de Twitter, ¡su actuación es la más comentada!

0:31 El equipo eurovisivo ha estado en el backstage con los vencedores de la noche: David Sancho, Lucía Pérez, Auryn, Gio y Da Igual. Después de las felicitaciones, abrazos y llamadas de teléfono, la mayor parte de ellos han estado comentando con los usuarios a través de Twitter como se sentían tras conocer que han pasado a la semifinal de Destino Eurovisión, ¡mira aquí sus reacciones!

0:03 ¡Ha sido una velada increíble! Nos vamos al backstage, ¡seguiremos informando! Por cierto, Merche está cantando acapella, ¡esto es una fiesta!

0:02 Quedan fuera de la selección María López, Guadiana y Baltanás.

0:01 El jurado ya ha decidido: sus elegidos son Gio y Da Igual.

23.59 Ya conocemos a los tres favoritos del público: David Sancho, Lucía Pérez y Auryn. El plató está al rojo vivo, ya solo quedan dos plazas para la semifinal.

23.54 ¡Somos trending topic! Os recordamos que esta noche Eurovisión invade las redes sociales. Nuestros candidatos están comentando la gala en vivo a través de sus cuentas de Twitter y los usuarios están cambiando impresiones con ellos. En tan solo una hora, el hashtag #eurovision se ha convertido en uno de los más utilizados de la noche. Os recordamos de nuevo las cuentas de Twitter de nuestros candidatos para que podáis enviarles vuestras impresiones.

23.47 El jurado ya ha decidido quienes van a ser sus dos candidatos. La decisión no ha sido nada fácil, ya que han estado unos cinco minutos valorando las actuaciones. Una vez tomada la decisión, Albert Hammond abandona el grupo para cantarnos Nunca llueve al sur de california. Durante el ensayo general, Auryn y Da Igual se han quedado impresionados con la actuación de Hammond.

23.46 Recordamos que quedan ocho candidatos, de los cuales solo cinco pasarán a la semifinal: tres de ellos elegidos por el público y dos por el jurado.

23.41 Llega el turno de Pitingo, que canta su último hit, Lucha por su dinero, su versión del She works hard for the money.

23.35 ¡Ya está Soraya sobre el escenario! Nuestra representante en Eurovisión 2008 nos presenta su último single.

23.34 ¡Se abren las líneas telefónicas! Ahora el público deberá salvar a su tres cantantes favoritos, quienes pasarán a la semifinal. Por cierto, durante el repaso de las actuaciones, Anne Igartiburu ha bailado la canción 'Satellite'.

23.33 La expulsada ha sido Paula Marengo. La cantante ha aceptado la expulsión con deportividad. Esta era su primera vez en Eurovisión y su actuación ha sido fantástica, tiene un futuro prometedor.

23.25 Ha terminado la actuación de Paula Marengo, que ha cantado Tu te reconnaitras. Este bloque de tres cantantes está muy reñido. Paula, María y Baltanás son tres grandes cantantes y el jurado no lo tiene nada fácil. En unos minutos darán a conocer al cuarto expulsado de la noche.

23.19 Una violinista en el escenario y tras ella aparece Baltanás, para cantar Fairy Tale, la canción con la que Alexander Rybak vención Eurovisión 2009.

23.15 María López sobre el escenario. ¡Está guapísima! Luce un vestido largo de color blanco y plateado y falda vaporosa. María defenderá la canción Vuelve conmigo de Anabel Conde. La cantante ha estado varios días añadiendo nuevos giros a la canción para llevarla a su terreno, y parece que su versión es más que acertada. Al público le ha encantado sus agudos y el jurado ha definido su actuación como 'majestuosa'.

23.13 Sunami, tercer expulsado de la noche.

23.07 Guadiana ha demostrado, una vez más, que tiene una voz espectacular. No era nada fácil el tema que ha tenido que defender esta noche, el Ne partez sans moi de Céline Dion. Al jurado parece haberle gustado la actuación, aunque ahora llega el momento de la verdad: Sunami, Gio y Guadiana, uno de ellos deberá abandonar su camino a Eurovisión 2011.

23.05 A Boris le ha encantado la actuación de Gio, por hacer una versión tan diferente, por los pasos del baile y por el color verde del vestuario. Por todo ello, Boris se ha postulado como presidente de su club de fans. Asimismo, Albert Hammond ha destacado el carisma del candidato.

23.02 Gio versiona Satellite, vencedora de la última edición del Festival. Durante los dos días de ensayo, Gio ha sido uno de los más animados (como se puede comprobar en la entrevista que concedió a Rtve.es), ¡es incansable!

23.00 Sunami ha cantado un tema mítico de la historia de Eurovisión, Gwendolyne, con la que Julio Iglesias participó en Eurovisión. Su actuación ha estado cargada de energía y al público le ha encantado. Mientras el jurado valora la actuación, se acerca al escenario Gio.

22.55 Las expulsadas son Las Miranda, tal y como ha anunciado Reyes del Amor.

22.53 Ya han cantado otros tres candidatos y llega la segunda expulsión de la noche. En esta ocasión el jurado tiene que valorar a Auryn, Las Miranda y Lucía Pérez.

22.53 Muchos de los vídeos que estamos viendo en la gala están narrados por Javier Sardá y el señor Casamajor.

22.50 Las Miranda han cantado Ding a dong. Boris Izaguirre el vestuario de las gemelas, aunque ha criticado el color de sus zapatos (y el público le ha dado la razón).

22.47 ¡Llegan los Auryn! El grupo versiona el hit de los Olsen Brothers Fly on the wings of love. Uno de los miembros del grupo, Blas Cantó, ha estado ayer y hoy con faringitis, pero al final han superado la actuación con un sobresaliente. Consiga o no su pasaporte a Düsseldorf, este grupo promete. Esa semana han grabado su primer álbum, que saldrá próximamente a la venta.

22.45 Boris Izaguirre ha resaltado que la interpretación de Lucía ha superado a la original y que ha logrado el punto ingenuo que exigía el tema.

22.42 Lucía Pérez está en el escenario cantando "No tengo edad". El público está en pie, parece que está gustando mucho su actuación, una de las más íntimas de la noche.

22.40 La primera eliminada de la noche en Roima Durán. A pesar de ello, su actuación ha sido increíble, le animamos a que el próximo año lo intente de nuevo, ¡tiene muchísimo talento!

22.39 Da Igual, David Sancho y Roima Durán se enfrentan al veredicto del jurado. Los candidatos cantarán en tandas de tres, y en cada una de ellas el jurado eliminará a uno de ellos. De los ocho clasificados, solamente cinco pasarán a la semifinal: tres elegidos por el público y dos salvados por el jurado.

22.35 ¡Increíble la actuación de Da Igual! Han interpretado el Bailar Pegados de Sergio Dalma y el público ha vibrado con la actuación.

22.30 Roima ha estado un poco nerviosa todo el día. Le daba un poco de miedo la coreografía, que ha tenido que aprender en paenas 24 horas y que ha tenido que realizar con unos zapatos que le quedaban algo pequeños. Aún así, la joven malagueña ha estado espectacular y, como ha dicho Merche, ha demostrado fuerza y seguridad sobre el escenario.

22.28 Albert Hammond y Boris Izaguirre han valorado muy positivamente la actuación de David Sancho. Mientras, aparece sobre el escenario Roima Durán.

22.26 No te pierdas la entrevista con David Sancho. Natural de Teruel y afincado en Madrid desde hace años, compagina su carrera musical con el mundo de la interpretación. De hecho, durante una temporada tuvo un pequeño papel en la serie 'Amar en tiempos revueltos'.

22.24 Recientemente falleció el compositor Augustó Alguero, compositor de Estando Contigo, canción con la que España debutó en Eurovisión en el año 1961 y que esta noche nos interpreta David Sancho. El cantante y actor de Teruel explota su lado más seductor durante la actuación.

22.22 Entre el público del plató hay un claro favorito: el grupo Da Igual. Parece que los de Reus han movilizado a muchos de sus seguidores.

22.20 Anne Igartiburu conecta con Daniel Diges, que estará en el backstage junto a los candidatos. ¡El cantante ha demostrado durante el ensayo general que no se le da nada mal presentar delante de la cámara!

22.19 ¡Comienza Destino Eurovisión! El jurado ya ha tomado asiento. Está compuesto por Albert Hammond, Merche, Reyes del Amor, David Ascanio y Boris Izaguirre.

22.15 ¡Cinco minutos para que empiece la gala! ¡Ya está todo preparado!

21.52 Este año contamos con una novedad en Rtve.es, y es que no solo os vamos a contar todo lo que suceda en la gala, si no que también podréis conocer las impresiones de los candidatos, que están en el backstage twitteando absolutamente todo. Aquí tenéis el listado de sus cuentas de Twitter para que podáis interactuar con ellos:

Os aconsejamos añadir los hashtag #eurovision #esp en cada uno de vuestros tweets para que la comunicación sea aún más fácil.

21.48 Aún queda media hora para que empiece la gala pero el público ya está en el estudio 5 de Sant Cugat, donde esta noche se celebra la primera gala de 'Destino Eurovisión'. El público está entregado, ¡esta gala promete!