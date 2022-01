Boris Izaguirre tiene esta semana tres entrevistas en una y con tres de las modelos más exitosas y bellas de nuestro país. Judit Mascó, Nieves Álvarez y Laura Sánchez acuden a

no sólo hablar de lo obvio, la belleza y las pasarelas, sino también de otros aspectos de su vida personal, de sus facetas de madre, actriz, lucha contra la anorexia...

Nieves Álvarez, equilibrio profesional y personal

Nieves Álvarez, según Hola.com, nació en Madrid en enero de 1974. En 1992, con 18 años, ganó la edición española del concurso Look of the year, organizado por la agencia Élite, lo que la lanzó a desfilar por las principales capitales de la moda: Nueva York, Londres, Milán, París con los mejores diseñadores, como Dior, Hermés, Armani... Nieves ha protagonizado campañas para Gianfranco Ferré, Massimo Dutti, La Redoute, etc. y ha aparecido en portada de revistas como Glamour y Elle.

A Nieves le encanta la música, el deporte, las novelas de Vargas Llosa, la literatura policiaca y que le regalen flores por sorpresa entre otras cosas. Además, hace unos años fue "la primera modelo del mundo que reconocía haber sufrido anorexia en su adolescencia y en una abanderada en la lucha contra la enfermedad". Ahora es una mujer segura que ha encontrado el equilibrio profesional y personal.