La princesa Margaret, interpretada por Gabrielle Anwar

Margaret es la hermana mayor de Enrique VIII y ha pasado gran parte de su vida mezclada en una complicada relación política entre Inglaterra y Escocia. Ha estado casada con James IV de Escocia, que muere en la batalla del campo de Flodden. Eso le convierte en regente debido a la minoría de edad de su hijo James V. El personaje que interpreta en la serie Gabrielle Anwar es en realidad una mezla entre la princesa Margarita y la otra hermana de Enrique VIII, María Tudor que se casó contra la voluntad del Rey con Charles Brandon, el Duque de Suffolk.

Gabrielle Anwar

El debut en la actuación de Anwar se produjo en la miniserie británica "Hideaway", mientras que en el cine debutó en "Manifesto". Esta película fue seguida por otras producciones británicas como "First Born", "Summer's Lease", "Press Gang" y "The Mysteries of the Dark Jungle". Mientras trabajaba en el cine y la televisión en Londres, conoció al actor estadounidense Craig Sheffer, y se trasladó con él a Hollywood. Su primera película estadounidense fue "If Looks Could Kill - Teen Agent". Continuó en las aclamadas "Wild Hearts Can't Be Broken", "Esencia de mujer", "Secuestradores de cuerpos", "Conserje a su medida" y "Los tres mosqueteros".